Actualizado 16/01/2019 a las 01:39

«Gran Hermano Dúo» vivió este martes un momento histórico en la historia de los «realities». El cantante y disyóquey Kiko Rivera, que concursa junto a su mujer Irene Rosales, confesó en «GH Dúo: Límite 48 Horas» que fue adicto a las drogas durante una parte de su vida.

Jorge Javier Vázquez, presentador del formato de Telecinco, instó a la pareja a dibujar su curva de la vida en una de las salas con las que cuenta la residencia de Guadalix de la Sierra, el lugar en el que habitan los concursantes de «GH Dúo». En un momento íntimo, Rivera se armó de valor y confesó sus problemas con los estupefacientes. «Te voy a ser sincero. No lo he dicho nunca, pero en un determinado momento de mi vida... y de ahí viene en gran parte mi depresión, estuve con adicción a las drogas. Lo pasé muy mal, tenía una juntera muy mala. Todos esos bajones yo pensaba que se iban a solucionar con eso», afirmó el hijo de Isabel Pantoja y el torero Paquirri.

«Consumía hachís y marihuana a diario. También cocaína. Estaba enganchado», sentenció. «Pero gracias a mi mujer y a mi madre y a mis amigos de verdad, he conseguido salir de ese mundo. No quería despedirme sin decirle a la gente que se puede salir y que eso es muy malo, solo trae problemas y gracias a Dios y a ellas pude salir», espetó Rivera, ante la emoción de su novia. «Incluso si el día de mañana lo dejamos, yo te voy a ayudar. Eres el padre de mi hija y te voy a querer siempre», le dijo Irene, que corroboró que la pareja trató de superar la adicción del cantante en secreto. «Él no quería por nada del mundo que su familia se enterara».

Rivera, no obstante, volvió a agradecer el papel de su mujer y de Isabel Pantoja. «Gracias a ella (Irene) y a mi mujer soy una persona nueva y feliz. Se lo agradeceré eternamente a las dos, hasta el día en que me muera. Me han hecho ver la vida de otra manera», expresó el disyóquey, que se llevó la ovación del público antes de fundirse en un beso con su mujer.

«A partir de ahora te vas a sentir muy libre y muy feliz. Se acaban años de especulaciones. Solo tú puedes decidir cuando es el momento de contarlo. Has luchado muchos años para superarlo. Es como si te quitaras un peso de encima, porque estás luchando contra algo que en estos momentos está sufriendo muchísima gente en este país, que te está viendo y está pensando: “Si el ha salido, ¿por qué yo no?», opinó por su parte Vázquez. «Se puede. ¡Claro que sí, Jorge!», agregó Rivera. En plató, la colaboradora Mila Ximénez aseguró haber hablado del asunto con Anabel Pantoja, prima del cantante. «Kiko me dijo un día que se sentía identificado con Avicii, el disyóquey que se murió. Solo le faltaba ponerle nombre a lo que le pasaba», afirmó Ximénez en «Gran Hermano Dúo».