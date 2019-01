Actualizado 18/01/2019 a las 00:44

«Gran Hermano Dúo» regresó este jueves a Telecinco por cuarta noche consecutiva. Lo hizo además a lo grande, con una nueva gala en la que se conoció al primer expulsado de esta edición: Fede Rebecchi. El italiano, exconcursante de «Mujeres y hombres y viceversa» abandonó «GH Dúo» en una velada que dio para mucho.

Como por ejemplo, para demostrar que Julio Ruz es uno de los aspirantes que más está sorprendiendo en estas primeras semanas de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra. Su naturalidad y espontaneidad está conquistando a los millones de televidentes del formato, que ven al empresario llegando lejos en «Gran Hermano Dúo». Este jueves, no obstante, volvió a protagonizar una nueva discusión con su expareja, la exmodelo María Jesús Ruiz.

La que fuese Miss España en 2004 y Julio han protagonizado varios desencuentros desde que entraron en «Gran Hermano Dúo». Aunque si el pasado martes vivieron una disputa surrealista en «GH Dúo: Límite 48 Horas», este jueves la cosa fue más allá, cuando ambos hablaron acerca de su relación pasada delante de todo el país.

María Jesús arrancó diciendo que el vínculo entre ambos estaba más que deteriorado y Julio no se calló. «Yo perfecto no soy, y no hace falta que digas que nuestra relación fue una mierda para que otros piensen que la suya fue maravillosa», contestó el empresario, en alusión al resto de relaciones sentimentales mantenidas por su expareja. Esta, sin embargo, respondió con un golpe bajo. «Nuestra convivencia era una mierda, pero a ti lo que te molesta es no haberme enamorado tanto como lo hicieron otros», contestó. «Luego soy yo la destructiva...», señaló Ylenia Padilla, ante ese comentario. Carolina Sobe, por su parte, se posicionó del lado de Julio. «¿Tú que eras, la Cenicienta, que te tenían que poner un zapato?», preguntó a María Jesús, molesta.

Sin embargo, Julio supo salir del atolladero por su propio pie, con una reflexión acerca de un tema tan delicado como el maltrato que fue muy aplaudida en redes sociales. «Prefiero no haberte querido tanto como lo han hecho otros, porque por eso no te he hecho lo que te han hecho otros. Dos exparejas tuyas están denunciadas. Y si para quererte tanto tenía que hacer eso que te han hecho otros, me alegro de no haberlo hecho y de no estar en la lista», espetó Julio.

Ante su comentario, la exmodelo se echó a llorar. «Esta batalla ya la tengo perdida», lamentó, en referencia a su relación con Julio. Este, no obstante, reconoció seguir enamorado de María Jesús. «Lo estoy», contestó a Sobe, que le preguntó por ello. «Pero también te digo que no te mereces que te quisiera como te he querido», le dijo por su parte a su expareja, arrancando las ovaciones de gran parte del público del plató de «GH Dúo».