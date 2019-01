Actualizado 15/01/2019 a las 23:53

Este martes se cumplió una semana del comienzo de «Gran Hermano Dúo» en Telecinco. Por ello, llegó a las noches de la primera cadena de Mediaset «GH Dúo: Límite 48 Horas», la segunda de las cinco veladas de la semana que el canal le dedica a su nuevo «reality» y que presenta Jorge Javier Vázquez.

El espacio, emitido dos días antes de la gala en la que se verá la primera expulsión de «GH Dúo», contó con varios momentos de lo más comentados. Uno de lo más controvertidos (si no el que más) lo vivieron los integrantes de uno de los tríos amorosos con los que cuenta el programa: el compuesto por María Jesús Ruiz, Julio Ruz y Carolina Sobe, que comenzaron a discutir en directo delante de sus compañeros y de toda España.

El pasado domingo, en «GH Dúo: El debate», Julio Ruz se había enfrentado a Fede Rebecchi, uno de los nominados de la semana, al que dijo no considerar «una persona transparente». Sus declaraciones no gustaron nada a Carolina Sobe, que discutió entonces con Julio y volvió a hacerlo el martes, en «Gran Hermano Dúo: Límite 48 Horas». «Nos vas a cargar con una nominación por tu actitud», advirtió a Julio, que entró en un acalorado debate con Sobe.

Aunque sin duda, la discusión más potente la tuvo con María Jesús Ruiz, que trató de meter cizaña contra Julio. Al principio, este trató de no entrar al trapo, mientras María Jesús se despachaba llamándole «vago» y asegurando que, incluso, tuvo que mantenerle cuando eran pareja. «Nunca te levantabas para ir a trabajar», le reprochó. Poco a poco, los ánimos se fueron caldeando y finalmente, Julio explotó. «¡Eres una sinvergüenza y una mentirosa! ¡Si te he tenido que pagar hasta la luz mientras tú estabas en “Supervivientes”!», bramó contra la exmodelo.

Una acusación que María Jesús no desmintió, sino todo lo contrario. «Si te llegó el recibo por equivocación y tú lo pagaste, no es culpa mía. Te fastidias», le dijo. La conversación entre ambos no bajaba de revoluciones y desde plató, JJ trató de echar más leña al fuego preguntando al resto de integrantes de la casa de Guadalix de la Sierra por el conflicto entre los dos. «Os estáis dando mucha caña», opinó Antonio Tejado.

«Cogiste mi pelo y lo guardaste en una caja»

El presentador, no obstante, también quiso ser parte del debate. «Julio... parece que pudiste utilizar métodos no del todo normales para conquistar a María Jesús en su momento», expresó, antes de dar paso a un vídeo en el que se veía a María Jesús conversando con el también concursante Juanmi Martínez en la residencia de «GH Dúo». Ante el peluquero, María Jesús hizo una impactante revelación con tintes de brujería. «Jesús me hizo un amarre para que estuviese con él. Por eso estaba tan pillada. Cogió pelo mío y flujo mío para hacerlo», le confesó a Juanmi, visiblemente sorprendido.

Mientras se emitía el vídeo, la cara de Julio en Guadalix era un poema. «¡Por favor!», manifestó, antes de desmentir tajantemente la versión de María Jesús. La exmodelo, no obstante, seguía en sus trece. «Sí, cogiste mi pelo un día en la peluquería, el mismo día que me pediste matrimonio. Lo cogiste y lo guardaste en papel Albal. Decías que era de recuerdo y que lo guardarías en una cajita, pero ya he visto luego que no. Claro, por eso estaba tan enamorada de ti», expresó María Jesús, ante la fascinación del resto de integrantes de «GH Dúo». «¡Pero si no te pedí matrimonio allí!», respondió Julio.

Tal era el estupor ante la coyuntura que Carolina Sobe y Sofía Suescun tomaron partido en la discusión para defender a Julio. «Deja de decir tonterías, anda. Que yo sé de brujería y estás diciendo estupideces», remarcó la primera. «Creo que estás diciendo cosas que no son ciertas para dejar mal a Julio, como si te arrepintieses o avergonzases de haber estado con él. No eres nada coherente», enfatizó por su parte Sofía. Vázquez, entre tanto, trató de mediar. «Chicos, que habéis sido pareja», les dijo. «Bueno, somos ex, del ex, del ex, del ex, del ex...», contestó María Jesús. «Bueno sí, porque lo tuyo con los ex es para un capítulo aparte», contraatacó Julio. En plató, por su parte, el Maestro Joao aseguró que María Jesús había requerido de sus servicios para «quitarle» el amarre.

En la noche, además, también se salvaron los dos concursantes con menos votos de entre los cinco nominados para abandonar la casa de «GH Dúo». El primero fue el cantante Fortu, que apenas sumó un 1% de los apoyos en contra.