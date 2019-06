Actualizado 12/06/2019 a las 01:29

Un año y medio después de su última emisión, los reportajes de investigación de «Fuera de cobertura» regresan hoy a las noches de Cuatro (22.45) con el estreno de su tercera temporada. El programa presentado por Alejandra Andrade vuelve a las veladas de la segunda cadena de Mediaset con una nueva entrega de episodios que pondrán su foco en temas «que llegan más a los españoles» y en situaciones «que podrían pasarle a cualquiera», como detalla la propia periodista, que atiende a ABC para hablar sobre esta nueva entrega.

Una tanda de capítulos que, producida por Cuatro, Onza Entertainment y Producciones Imposibles, estará repleta de circunstancias que han «impactado, indignado y cabreado» a la presentadora. «Hemos visto como en un país como Holanda, que es el que distribuye casi todo lo que pedimos por Internet, hay trabajadores españoles que están explotados y están haciendo el trabajo que los holandeses y los europeos no quieren hacer», denuncia la periodista. «Españoles que han sido engañados y están viendo sus derechos vulnerados. De hecho, he estado en cárceles con celdas más grandes que las viviendas de estos trabajadores. Algunos, incluso, viven en la calle porque las empresas les deben sus nóminas. Y habitan en guetos, en sitios donde los propios holandeses no se atreven a entrar».

Aunque antes de viajar a los Países Bajos, el programa arrancará la temporada con un reportaje que se adentrará en las entrañas de la droga en Málaga y la Costa del Sol. «Nos hemos querido centrar en los jefes del narcotráfico, en los que realmente mandan y viven en sus mansiones. Este año, ha habido bombas, tiroteos, asesinatos, secuestros y torturas a plena luz del día en la Costa del Sol, por lo que queríamos saber qué está pasando para llegar a esto», afirma Andrade, que ha logrado acceder a una mujer española al frente de una de estas organizaciones criminales. «Conseguir llegar a este tipo de gente es muy difícil. Estoy acostumbrada a estos temas, aunque he tenido en frente a gente bastante peligrosa. Incluso a personas que han matado a otras. No he pasado miedo, aunque siempre hay que estar alerta», detalla la periodista.

En su noche de estreno, «Fuera de cobertura» tendrá que hacer frente a auténticos huesos como «La que se avecina» en Telecinco, «La Voz Senior» en Antena 3 y «¿Te lo vas a comer?», el programa que Alberto Chicote presenta en La Sexta. Sin embargo, a la periodista no le asusta el reto. «Es un día complicado, pero ahora lo son todos. ¡Casi te digo que hubiera sido peor medirse a “Supervivientes”!», matiza entre risas, al tiempo que no oculta su «orgullo» ante la apuesta de Cuatro por su programa. «Es un privilegio que las cadenas consideren que un espacio de reportajes pueda estar ahí en la lucha, aunque me encantaría que se emitieran un poquito antes, la verdad».

En sus ocho emisiones, la temporada tratará temas de lo más dispares, aunque sin dejar de lado «la filosofía» de «Fuera de cobertura». «Uno de los reportajes habla sobre la situación de muchos médicos y enfermeros españoles, que para poder tener un sueldo digno tienen que irse a Inglaterra e Irlanda a trabajar por horas. En otro, entramos en el mundo de la restauración y contamos la parte oscura de tener una estrella Michelin», asevera Andrade, que se pronuncia acerca del éxito de este tipo de programas en los últimos tiempos. «La ficción está fenomenal, pero muchas veces la realidad es incluso mejor. Las historias que contamos dan perfectamente para el guion de una serie. Creo que a la gente le gusta ver este tipo de historias, contadas con cariño y periodismo del bueno».