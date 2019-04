Frank Cuesta se adentra en el mundo de la caza: «En muchas ocasiones es necesaria»

Actualizado 06/04/2019 a las 02:22

«Creo que la caza es necesaria en muchísimas ocasiones, aunque me duela. Muchas veces, cuando trabajas con animales, cualquier veterinario te puede decir que no le gusta poner una inyección a un perro, pero es necesario». Así de tajante se mostraba Frank Cuesta en la presentación a los medios de su nuevo programa, «Wild Frank: caza en España», que se estrenará en DMax mañana (21.30 horas). El principal objetivo de estas tres entregas –que actualmente están acabando de retocar– es desentrañar las incógnitas y prejuicios del mundo de la caza. Más tarde, la cadena ofrecerá también una serie de programas especiales que profundizarán en otras realidades polémicas en nuestro país en las que se ven involucrados animales: galgos, lobos y perros peligrosos.

«Queremos profundizar en otras realidades polémicas en nuestro país en las que se ven involucrados animales», asegura Antonio Ruiz, director general de Discovery Iberia. «Nuestro objetivo no es juzgar, sino tratar de entender y mostrar la realidad tal como es y que la audiencia saque sus conclusiones, añade el directivo. Para Carolina Cubillo, directora general de la productora encargada del formato, Molinos de Papel hacer esta serie «es un reto». «Nosotros somos unos paletos de ciudad y para su elaboración hemos tenido que pisar suelo. Ha sido y es la experiencia más interesante de lo que está sucediendo en esa España vacía, esa de la que tanto se habla ahora», añade Cubillo.

Sobre el tema a tratar, la caza, Frank Cuesta asegura que «no es emotivo, pero es necesario en muchas ocasiones». «Soy consciente de que en este mundo es tan importante la vida como la muerte. Hemos hecho algo de lo que la gente no ha tenido los cojones de contar: caza, lobos, galgos y perros peligrosos. Estén a favor o en contra, estoy seguro de que nos van a poner a parir en las redes sociales. Esto es necesario para poder comprender de una manera clara y directa el tema», explica sin eufemismos. «El campo no se puede gestionar desde las ciudades, al igual que las ciudades no se pueden gestionar desde el campo. Hay que escuchar a la gente que vive en el mundo rural mucho más y hay que entender que la caza es muerte, pero la muerte es parte de la vida. Si los animales no tienen suficiente terreno, espacio para vivir y suficiente comida muchas veces o los controlamos cinegéticamente o va en detrimento de los propios animales, porque vienen enfermedades y genéticamente se pueden hacer mucho más débiles de cara al futuro», asegura.

Respecto a las imágenes que se van a poder ver, Carolina Cubillo afirma que no habrá censura, sino que se mostrarán de una forma cruda.

En su viaje para empaparse de las distintas costumbres, opiniones y formas de entender la actividad cinegética, Frank Cuesta ha viajado desde Galicia a Andalucía pasando por Guadalajara, Teruel, Toledo, Ciudad Real y Madrid. En estos parajes ha conocido a gente que practica la caza mayor, taxidermistas y partidarios de que se eliminen las subvenciones a la caza. También ha acompañado a la Guardia Civil en su lucha contra los furtivos.