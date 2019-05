Fran Rivera, devastado tras su comentario sobre el suicidio de la trabajadora de Iveco

Actualizado 31/05/2019 a las 16:31

días después del suicidio de Verónica, la joven de 32 años que se quitó la vida después de que un vídeo sexual protagonizado por ella se difundiese en Iveco, donde trabajaba, Fran Rivera analizó en «Espejo Público» el peligro de este tipo de contenidos y su viralización con un comentario que levantó ampollas y, sobre todo, creo mucha polémica.

«Ella no es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo», reconoció el torero en el programa presentado por Susanna Griso. «A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre», concluyó.

Tras la repercusión de su comentario, las redes sociales se le echaron encima, criticando unas palabras que consideraron fuera de lugar e inoportunas. En respuesta, el torero, devastado tras la polémica, decidió colgar en su cuenta de Twitter el fragmento del vídeo en el que habla sobre el caso de la trabajadora de Iveco, con este comentario: «Ver la realidad es mejor que ver la manipulación».

Para atajar la controversia generada tras las palabras de Rivera, que según «Espejo Público» no lo está pasando bien, Susanna Griso ha tenido que intervenir en su defensa: «A mí el tema jurídico me parece muy importante, pero creo que deberíamos analizar también el tema social y el tema estructural que lleva a que estas desgracias se produzcan. Estoy contigo. Esa era mi reflexión de ayer y muy parecida era la que hizo Fran Rivera».

De esta manera, la presentadora de «Espejo Público» respaldaba al torero y tertuliano del programa, en el foco de la ira de los espectadores. «Creo que no se le ha interpretado bien. La gente opina sin ver el programa y sin ver el contexto de toda la conversación. Lo que trató de decir Fran Rivera es que en los institutos hay mucha gente pasándolo mal por vídeos como estos (...) Lo ideal sería que tuviéramos libertad para hacerlos, pero vamos a ser realistas, siempre hay malnacidos que los hacen corren», matizó Griso.

«Han hecho un daño a Fran tremendo», djo por su parte Albert Castillón tras las palabras de Griso.