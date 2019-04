Actualizado 05/04/2019 a las 22:58

Carlos Sobera regresó a la pequeña pantalla este viernes con «First Dates», el programa de Cuatro que pretende ayudar a encontrar parejas a los solteros de España. Una velada en la que comparecieron en el «dating show» tres parejas muy diferentes, que tuvieron suerte dispar a la hora de encontrar el amor.

Los primeros en conocerse en el espacio de la segunda cadena de Mediaset fueron Almudena y Rubén, la pareja más joven de la noche. La primera, una diseñadora de joyas de 24 años, no escondía sus intenciones en el programa de Sobera. «He tenido cositas, pero aún no he encontrado a alguien con quien compartir todo mi tiempo, que es lo que quiero». Por su parte, Rubén, un profesor de inglés de 33, se definió como «una persona de tener detalles».

La cita parecía marchar bien entre ambos... hasta el instante en el que a Almudena se le ocurrió ensalzar un rasgo físico de su pareja. «¡Qué ojos más bonitos tienes! Me encantan», le dijo. Pero inesperadamente, su comentario no sentó nada bien a Rubén. «¡Ay, todas me decís lo mismo!», afirmó, visiblemente contrariado. «No me gusta que me digan lo de que mis ojos son bonitos. Es como muy estresante para mí. ¡Todo el mundo diciéndome siempre lo mismo!», lamentó.

Fue en ese momento cuando comenzó a romperse la química entre la pareja de «First Dates». Pero el incómodo momento se prolongó instantes después, cuando la joven propuso a Rubén probar de su vaso. El chico aceptó, pero luego se mostró tajante. «No soy escrupuloso, pero mis cubiertos y mi vaso son míos». Sus comportamientos, no obstante, terminaron de inquietar a Almudena. «No lo veo normal...», esgrimió ante las cámaras del programa. Como no podía ser de otra manera, ninguno de los dos accedió a tener una segunda cita. «Ha faltado algo», coincidieron ambos.

No fue mucho mejor la cosa entre la segunda pareja de la noche, la formada por Félix y Rosemary. El primero, de 61 años, tampoco ocultaba sus intenciones. «Me gustan las mujeres de mi altura, morenas y a ser posible con mucho pecho». Rosemary, más joven, divorciada y con dos hijas, se mostró más recatada. La química parecía fluir, pero en el momento final, y contra todo pronóstico, Félix decidió que no quería volver a ver a la mujer. «Me gustan más voluminosas», aseveró.

El amor, no obstante, sí que triunfó con el tercer y último dúo. Su integrante femenina, por cierto, era Rebeca Chiva, exintegrante de la segunda generación del grupo musical «Parchís». Su cita con David, un joven soldador que trabaja haciendo «esculturas con hierro» fue sobre ruedas, por lo que ambos aceptaron tener una segunda cita en «First Dates».