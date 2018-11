Actualizado 28/11/2018 a las 22:56

«First Dates», con Carlos Sobera al frente, sigue empeñándose en su tarea de erradicar la soltería en España. Tarea difícil la suya, pero no es esa razón paa claudicar. Por el plató de Cuatro han pasado los personajes más excéntricos que uno pueda imaginarse, y no pocos de ellos se han ido del programa acompañados. Ninguna misión es imposible.

Estrenó la noche Lluis, un diseñador de joyas catalán de 49 que se plantó en «First Dates» con la barba color azul eléctrico: «He tenido parejas pero no han llegado a cuajar por una cuestión de responsabilidad. No me veo yendo a recoger a los niños al colegio como hacen mis amigos, o cambiando pañales...Necesito ante todo una persona que me entienda porque yo soy muy raro».

A cenar con él se sentó Coris, una periodista barcelonesa de 31 años que se define como «una leona, pero con los hombres menos de lo que debería». La catalana hasta la fecha no ha tenido ninguna relación seria, «solamente tonterías, porque no he dado el paso más allá: bien porque no sé interpretar las seales o porque no sé enviarlas». No le gustó a Coris el diseño de la joya que había traído Lluis, pero sí que le gustó su barba azul: «Demuestra que cuida su aspecto y le gusta lo diferente, eso le hace interesante».

La conversación fue animada desde el primer momento y demostraron tener mucha sintonía entre ellos. Coris se rió mucho con Lluis, a quien se le veía muy cómodo en la cena. «Yo he tenido muchas relaciones, pero al final las aburro», le comentó Lluis en broma, «ya sé que es una mala presentación, pero es mejor que contarte una mentira el primer día». Al final todo fue bien y acabaron besándose después del postre, por lo que decidieron tener una segunda cita.

Poco después se dejó caer por el plató Jesús, un comercial zaragozano de 65 años que llegó con una túnica turca para demostrar su amor por Istambul: «Es una ciudad muy sucia, como casi todos los países árabes, pero tiene unos rincones preciosos». En su tiempo libre, y para superar la muerte de su mujer, Jesús se dedica a escribir poemas y novelas.

Su pareja sería Antonia, una barcelonesa de 65 años que aseguró no haber tenido suerte en el amor: «Quizás haya quedado soltera por ser demasiado exigente, pero yo creo en el amor y sigo buscando». A ella le cayó bien Jesús, pero pensó que seguía «muy nostálgico con lo de su mujer, creo que no lo ha superado todavía». No obstante, dijo no haber sentido nada por el zaragozano, por lo que al final cada uno se fue por su lado.

Para la siguiente cita llegó Jenny, una latinoamericana de 38 años que vive en Guadalajara y dice ser «muy alegre, porque la vida son dos días y hay que disfrutar». Su acompañante fue Jesús, un andaluz de 34 años que dijo de sí mismo que se considera «perfecto, porque todo lo que veo en mi me gusta. Soy atrevido, cariñoso y ardiente, además de muy detallista».

Jesús es agricultor y escayolista, y le estuvo explicando a Jenny en qué consistía su trabajo. Ella le preguntó si era «mañico», y él respondió que sí, pero «sin saber por qué. Yo eso no sé lo que es, no lo he entendido». El andaluz tuvo el error de decir que fumaba, algo que Jenny «no toleraría en una pareja». Luego Jenny empezó a hablar de la lectura, su gran afición, y ahí Jesús se perdió por completo.

Ella le preguntó a Jesús su personaje histórico favorito y él, medio burlándose, dijo «lo tengo en la punta de la lengua, no me sale...Sylvestre Stalone». «Pero eso no es un personaje histórico», le reprochó ella. «¡Pues para personaje estoy yo!», salió el andaluz del paso. Aunque Jesús dijo que quería tener una segunda cita, ella le puso una condición: «Habrá segunda cita si dejas el tabaco». Él prometió que lo haría para «estar toda la vida con una dama como esta».