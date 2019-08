Actualizado 29/08/2019 a las 22:19

En el penúltimo programa de agosto de «First Dates» fue a buscar el amor en la fiesta de blanco Ángel, un albañil jubilado de 74 años que llegaba desde Alicante. Divorciado desde hace 25 años, contó que cuando se rompió su matrimonio se dedicó en cuerpo y alma al deporte para olvidar el vacío dejado por su mujer.

Su pareja fue Mila, una peluquera jubilada alicantina de 72 años. «A mis cinco hijas las saqué adelante yo sola», contó, «mi marido nunca me dio un duro porque estaba siempre en los bares». Ambos estaban muy nerviosos cuando se conocieron en la barra, pero empezaron a relajarse cuando se sentaron a cenar en la mesa. «Yo creo que se ha quitado años», opinó ella en el confesionario después de que Ángel le dijese su edad.

Pese a ello, charlaron animadamente sobre los problemas que acarreaba la edad y cómo afrontaban su jubilación. Él la invitó a conocer Denia, y ella le dijo que iba «demasiado rápido». Mila le contó que era una persona muy sociable, pero que últimamente estaba muy sola y metida siempre en su casa. Él se puso a contarle los muchos viajes que había hecho como entrenador de fútbol, pero ella le interrumpió diciéndole que ella no era nada viajera.

Mila le explicó que iba al programa porque «jamás me iría con uno de Torrevieja, porque cada vez los veo con una distinta de la mano, y yo no voy a ser una de esas. Las mujeres son igual, cada dos meses van con uno diferente, y eso no me hace gracia». A Mila le dio mucha pena cuando él le contó que vivía compartiendo piso porque su exmujer se había quedado con el piso. «Pobre hombre», decía en el confesionario, «si lleva una camisa que vale cuatro euros».

A la cara le dijo que le veía un «poco desamparado, ¿cómo vas a tener mujer si vives con gente?». Ángel le insinuó que él se podía ir a su casa, una propuesta que horrorizó a Maite: «Yo no metería en mi casa a gente que no conozco y que no tiene adonde ir, ¡luego no le echo de ahí ni con agua caliente!». A la hora del desenlace, él dijo que querría tener una segunda cita con Maite, pero ella dijo que solo quería «tomar una copita como amigos».