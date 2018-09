Actualizado 20/09/2018 a las 22:52

El restaurante más famoso de la televisión abrió una vez más sus puertas este jueves. «First Dates» asistió a una nueva edición del programa de citas de Carlos Sobera en una noche que volvió a tener todo tipo de ingredientes.

Aunque no cuajó el amor entre ellos, la pareja más destacada de la noche en «First Dates» fue la formada por Luis y Susana. Desde el inicio, el hombre, que se definió como médico de profesión, dejó claro que no tenía pelos en la lengua y comenzó a hacer bromas y comentarios de lo más casposos, que no agradaron en ningún momento a su cita. Pese a ello, Susana trató de romper el hielo. «¿Qué me cuentas?». «Pues uno, dos, tres, cuatro...», respondió su cita.

Poco a poco, ambos fueron demostrando que no tenían nada en común en «First Dates». «Nunca he salido de España», dijo el hombre. «Ah, pues yo todo lo que ahorro es para viajar», respondió Susana. «Claro... que te lo pagarán todo tus hijos. ¡Así es que se vive muy bien!», espetó Luis, para asombro de su comensal.

La impertinencia del hombre no quedó ahí, ni tampoco su machismo. «Yo tengo una perrita. ¡Mira, la única raza en que la mujer es mejor que el hombre: la canina!», soltó. Tras ello, estalló contra Pablo Iglesias. «Yo tengo un chalet de 400.000 euros, pero claro... ¡al "Coletas" le da para uno de 600.000. Es que él tiene mucha manía de eso, de cobrar de Irán, de Venezuela...», siguió diciendo, ante las constantes reprobaciones de Susana, «de izquierdas».

Pero el «show» de Luis no quedó ahí. «La mujer solitaria es una maniática y una inaguantable», esgrimió. Entonces, Susana estalló. «Así no vas a ligar en la vida, hombre. No aguanto que me hagan de menos. Y no ha dejado de hacerme de menos durante toda la noche», prosiguió. La cita, obviamente, no cuajó, y ninguno de los dos optó por una segunda velada. Pese a ello, Luis invitó a cenar a su comensal.

Tampoco encontraron el amor ante Sobera otras dos de las parejas de la noche: las formadas por Ainhoa y David; y por Pilar y Miguel. Sí que se ganaron una segunda cita Sergio y Ana –gracias a las dotes interpretativas del chico, que la conquistó cantando «Noches de bohemia», de Navajita Plateá; y Cristina y Jorge, la última pareja de la noche y que salieron felices de «First Dates».