Carlos Sobera y «First Dates» llegaron este viernes a las noches de Cuatro, por última vez en la semana. Lo hicieron con una nueva horda de solteros que intentaron buscar en amor en el «dating-show» que el presentador conduce en Cuatro. Aunque algunos tuvieron más suerte que otros.

En ese sentido, no fue nada bien la cita que tuvieron dos de los comensales a los que trató de emparejar el programa: Gaby y Paula. El primero, un monitor de gimnasio de 38 años, confesó nada más llegar que aún vive con sus padres. «Los alquileres están muy caros», se justificó. Paula, de 33, procedente de Sevilla y con una larga melena rizada, también dejó claras sus pretensiones desde el inicio. «Quiero un chico que sea deportista y que se cuide», manifestó.

Gaby, calvo, se sorprendió nada más ver el pelo de su cita. «Creo que tener el pelo así a estas alturas... no sé», le dijo a las cámaras de «First Dates». Tras ello, trató de lanzarle un piropo a su pareja, aunque no fue del todo bien. «Lo que más me gusta de ti son tus ojos», le dijo a Paula. «¡Le han encantado mis ojos! ¡Pero si son comprados!», contó ésta a cámara, entre risas.

Poco a poco, la conversación fue derivando hacia otros menesteres. «Trabajo como monitor, en un gimnasio», explicó Javier. Una afirmación que no gustó a Paula, que no ocultó sus intenciones. «Yo quiero un hombre de éxito, que para pobre estoy yo, que estoy estudiando. Y este cuerpo necesita mantenimiento», afirmó la joven, molesta ante el hecho de que Gaby no tuviera su propio negocio. «Me hubiera gustado que no trabajaba para ninguna empresa, sino que él tuviera una», manifestó la chica, que dijo tener que centrarse en sus «estudios» y que por tanto, necesitaba de una pareja que tuviera «dinero».

Entretanto, Gaby dejó clara su pasión por su familia. «Mi familia está por encima de todo», le dijo a Paula, que afirmó ante su cita que le gustaba el deporte. «Me gusta sobre todo el de riesgo, pero también correr en la cinta y el spinning». Su testimonio, no obstante, no convenció a Gaby. «No tiene mucha pinta de que le guste el deporte, pero si ella lo dice...».

Poco a poco, el veredicto de Gaby fue quedando cada vez más claro. El programa entregó a los comensales una galleta con mensaje y Gaby no pudo ser más tajante. «Lo mejor que haces en la cama es...», le preguntó Paula, leyendo el mensaje. «Ahora mismo, dormir», respondió el monitor. «¿Pero hay algo que te de morbo?», quiso saber la joven. «Los tacones», respondió Gaby, antes de confesarse ante las cámaras de «First Dates». «Pero a ella no la imagino en taCones, porque no la veo en mi cama».

Paula, mientras tanto, trató de reflotar la cita. «¿Qué te está pareciendo la noche?», preguntó a Gaby, que no respondió con sinceridad. «Amena», se limitó a decir. Viéndole venir, Paula no se calló. «Yo quiero una persona como tú, pero que sea sincera», le dijo a su pareja en «First Dates».

Instantes después, y después de que la joven aceptara sin rechistar que Gaby pagase la cena, llegó el momento de la verdad. «Yo tendría una segunda cita. He congeniado mucho con él y me gusta su forma de pensar. Veo que es una persona tranquila y me aportaría estabilidad», espetó Paula. Gaby, en cambio, no pensaba igual. «Yo no la tendría, porque me ha faltado un poco de chispa a la hora de verte», zanjó.

Un comentario que Paula no se tomó nada bien. «Yo pensaba que sería que sí, porque me dijste que estabas agusto en la cena. En la mesa podrías haberme dicho esto mismo. Pues nada, te quedas sin este pelo», enfatizó la joven, que se despidió así de su cita en «First Dates».