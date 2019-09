Actualizado 30/09/2019 a las 22:44

Esta última noche de septiembre fue a buscar el amor en «First Dates» Blanca, una estudiante madrileña de 18 años que reconoció que se enamoraba «muy rápido, y por eso no me ha ido muy bien en al amor». Contó que tuvo un hijo a los 16 años tras dejarlo con su novio y en ese momentó creyó que «nunca más iba a confiar en los hombres». No obstante, ahora ha recuperado las ganas de enamorarse y compartir su vida con alguien.

Otro rasgo reseñable de Blanca eran sus experiencias paranormales. «Me hipnotizaron con un péndulo y vi que iba a tener un hijo primogénito varón, y eso fue cierto», relató, «también me pasaron cosas así en mi casa: la radio sonaba y no se podía apagar y todas las ventanas se abrieron». Ese tipo de historias seguro que le interesaban a David, un madrileño de 22 años que explicó que su estética era «del rollo gótico y de terror». Contó que su vida «es la música, yo nací con la música y es a lo que me dedico. Hago una mezcla de rock y trap, algo original».

La conversación fluyó sin problema y ambos congeniaron muy bien y se rieron mucho. Lo que a David no le gustó fue enterarse de que ella tenía solo 18 años: «No me gusta mucho eso, porque prefiero chicas mayores porque han vivido más y han sufrido más, y cuanto más se sufre más se es capaz de amar». Pese a ello, la cita siguió sobre ruedas y descubrieron que tenían aficiones y expectativas de vida muy similares. Llegaron al momento de tomar la decisión final y de pronto ella recordó que había algo que no le había dicho: «¡Se me olvidó decirte que tengo un hijo de un año!». David alucinó un poco al comienzo, pero reaccionó rápido y dijo que le daba «igual, si es como tú seguro que es muy mono». Él dijo que quería tener una segunda cita y Blanca contestó que quería seguir viéndose con David «pero no como algo romántico».

Un poco más adelante llegó Marcel, un barcelonés de 21 años que se presentó a sí mismo como un «artista». «Soy un chico de 21 años que está divirtiéndose por la vida y tiene ganas de comerse el mundo», contó. Sobera se quedó sorprendido por la cantidad de pecas que tenía en la cara, y Marcel explicó que se las pintaba él porque «me aburro de mí mismo y así me veo distinto». En el programa buscaba encontrar a alguien con quien «divertirse disfrutando del buen poliamor» y quería que fuese «feminista, antifascista y anticapitalista».

Poco compatible con el estilo desenfadado y alternativo de Marcel era Zan, un estudiante de moda de 21 años que llegó vestido de punta en blanco y con una gargantilla de diamantes. «Nunca hubiese imaginado que mi cita fuese este chico», confesó Zan, «esperaba a alguien en traje y más sofisticado». La conversación arrancó a trompicones, pues el español de Zan era bastante limitado.

Al comienzo descubrieron que a ambos les gustaba hacer ropa, pero de formas muy distintas. Y es que a Marcel lo que le gustaba era «coger ropa de la basura, romperla y coserla». Zan le dijo que eso le parecía «valiente», aunque no parecía estar muy entusiasmado con su forma de ver la moda. Para Marcel el mundo de la moda es «un poco absurdo, ¡la moda que se vaya a la mierda!».

Tampoco estuvieron de acuerdo en su filosofía de las relaciones, pues Marcel no quería una pareja estable ni «dedicar mi tiempo solo a una persona». A Zan lo que no le gustó de él fue que no tuviese «ambiciones y no quiere tener éxito. Mi carrera es muy importante para mí». Para acabar, Marcel se puso a rapearle una de sus canciones a Zan, que no entendió ni una palabra. Al final el desenlace fue el esperado, pues ambos se dieron cuenta de que buscaban cosas muy diferentes de la vida.