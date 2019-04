Actualizado 30/04/2019 a las 22:36

Una vez más, y ya van 884 noches, «First Dates» no ha faltado a su cita con los solteros más necesitados de nuestro país. Carlos Sobera recibió en primer lugar a Marcos, un reponedor madrileño de 30 años que contó en su presentación que le encantan «los vampiros por la sutileza, la seducción, el juego...No es que quiera estar todo el día chupando sangre». Además, los fines de semana trabaja como actor en un género de películas que trata sobre «cómo sobrevivir una noche a un apocalipsis zombie en una ciudad cualquiera».

«No tengo prototipo de hombre», contó Marcos, «pero me gustaría que tuviese un carácter fuerte y a la vez cariñoso y romántico. Que tenga apariencia de tipo duro pero en el fondo sea más blandito». Para cenar con él llegó David, un toledano de 42 años que trabaja en una empresa aeronáutica y en una orquesta los fines de semana. «Reconozco que soy muy gruñón, gruño a todas horas», reconoció en la presentación.

La primera impresión de Marcos no fue demasiado positiva: «Hay algo en David que me gusta, pero otras cosas que no me acaban de gustar». Los compases iniciales de la conversación fueron tensos y renqueantes, con silencios incómodos. «Pues aquí he venido, a pasar la noche haciendo algo diferente», comentó Marcos. «Me suena tu cara», le dijo de pronto David, «alguna vez hemos hablado seguro». Marcos, sin prestarle mucha atención, dijo que sí, pero que no recordaba de qué se conocían.

Se sentaron a cenar y la cosa fue destensándose. Al poco rato charlaron sobre cómo usaban sus teléfonos móviles y las redes sociales. «Yo creo que hablamos por Instagram o algo de eso», insistió David, a lo que Marcos replicó diciendo que no usaba redes sociales ni tampoco «esas aplicaciones de ligar». «Pues yo sí las tengo», reconoció David. «Me parece que me está engañando como a una perra», dijo este último en el confesionario, «no me creo que siendo soltero y viviendo solo en Madrid no tenga esas aplicaciones».

Un poco más adelante Marcos le reconoció a David que era muy celoso, algo que no le gustó nada al toledano: «Eso me cayó fatal, no me gusta nada». Después del postre, cuando se hacían fotos en un fotomatón, Marcos intentó besar a David en la boca, pero él se apartó. «No quiere darme un beso, ¡cabrón!», se quejó el madrileño, que luego se desahogó en el confesionario: «Me ha hecho una medio cobra, pero luego va y me agarra de la cintura. Que se aclare». Cuando llegó la hora del desenlace, ninguno de los dos quiso darse una segunda oportunidad aunque prometieron seguir viéndose como amigos.