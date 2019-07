Actualizado 24/07/2019 a las 22:22

Una noche más, Carlos Sobera no faltó a su cita con los solteros españoles. Este miércoles le tocó romper el hielo en «First Dates» a Ildefonso, un tatuador mallorquín de 31 años que dijo que se diferenciaba de los demás «en casi todo, soy peculiar por antonomasia». Ya nada más llegar le contó al presentador que había tenido «experiencias extrañas en mi pueblo. Me encontré con una esfera naranja en el cielo y bajaba a la tierra. Yo lo vi, y era como si una esfera se convirtiese en otra. Eso ha estado toda la vida en mi cerebro».

Le contó a Sobera que buscaba a una persona «parecida a mí: que no le importe lo convencional y que pudiéremos reírnos del resto del mundo». En ese perfil encajaba bastante bien Gloria, una esteticista albaceteña de 33 años. «Mi personalidad arrolladora suele asustar a los chicos», aseguró en su presentación, «me ven demasiado echado para adelante». La mujer dijo creer «en las energías del universo. Creo que desde que nací he tenido energía especial».

Sobera le presentó a Ildefonso como «el hombre que ha sido abducido por un extraterrestre», y ese fue su primer tema de conversación. «Soltaban un líquido raro y se apagaron las luces de la zona», recordó el mallorquín, «desde ese momento me quedé tocado». La albaceteña, en el confesionario, se rió del «chico tan raro que me han traído» y reconoció que le había «chocado un poco, pero no descarto nada».

Nada más sentarse a la mesa se pusieron a hablar sobre sus tatuajes. Ella contó que tenía 52 y que había pensado en plantarse, pero se le habían ocurrido nuevos diseños para pintarse en la piel. Ildefonso le confió también los próximos tatuajes que iba a hacerse y la conversación transcurrió en armonía. «Busco a alguien alocado como yo», contó Ildefonso, «no busco a gente normal: quiero viajar, moverme, tener experiencias raras...».

Eso le gustó mucho a Gloria, que también tenía ganas de viajar y vivir experiencias. Luego la conversación volvió a tratar sobre tatuajes e Ildefonso contó que tenía planeado tatuarse la cara, algo que a ella no le gustó nada: «Odio los tatuajes en la cara, tengo que convencerle para que no lo haga». Pese a ese pequeño desencuentro, al final ambos quisieron tener una segunda cita para seguir conociéndose.

Algo más adelante llegó al restaurante Camarón, un valenciano de 21 años que se gana la vida como auxiliar de cocina. Al jove le costaba un poco vocalizar y hacerse entender, y en su presentación pronunció unas palabras difícilmente comprensibles: «Yo me levanto por la mañana y me sale decir "¡azúcar!" o "¡esdrújula!", porque la vida es fuerte, pero con graciosidad, como soy yo».

Se presentó a Sobera y le contó que había tenido «una vida un poco dura, porque he estado con un piso de acogida desde los 8 años. Pero mentalmente soy fuerte y voy para adelante». También valenciana era Noelia, una peón de pintura de 19 años apasionada por las motos. «Me ha parecido regular», confesó él, «no es mi prototipo, cero».

No empezaba con buen pie la cita, pero pasaron al comedor y charlaron animadamente. «Soy una loca del coño», le soltó ella, «me considero única. No especial, única». Camarón, aunque respetuoso, no dejó de vacilar a su pareja, pues ya tenía claro que la cita no iba a ningún sitio.