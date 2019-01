Actualizado 03/01/2019 a las 22:11

«First Dates», con Carlos Sobera al frente, sigue empeñándose en su tarea de erradicar la soltería en España. Tarea difícil la suya, pero no es esa razón paa claudicar. Por el plató de Cuatro han pasado los personajes más excéntricos que uno pueda imaginarse, y no pocos de ellos se han ido del programa acompañados. Ninguna misión es imposible.

El primero en llegar fue Alejandro, un valenciano de 23 años que se define como «emprendedor». A lo que realmente se dedica el joven es a la brujería, la cual dice practicar «desde los diez años, pero siempre para ayudar a los demás. Nunca he hecho nada para mí, más que en alguna ocasión». El valenciano le contó a Sobera que «no hace falta tener ningún don para practicar brujería, solo trabajar mucho y tener paciencia». Alejandro llegó a «First Dates» buscando «un chico cariñoso, sensible y suave, que sea también abierto».

Para cenar con él llegó Raúl, un madrileño de 18 años que trabaja como actor en películas de terror. «En el amor soy joven e inexperto. No he tenido relaciones series y largas, por eso ahora quiero avanzar y aprender de la vida». Raúl le contó a Sobera que él era «una persona a la que le gustan otras personas. No me gusta ponerme etiquetas, pero si me pusiese una sería la de bisexual».

La primera impresión pareció positiva para ambas, y al poco de sentarse a cenar ya estaban hablando de su atracción por la magia. A Raúl, como le dejó claro, le gusta más «el rollo tétrico, de espíritus y eso». Alejandro le contestó: «Tú fliparías conmigo. Yo muchas veces quedo con mis amigos, invocamos a un espíritu y nos ponemos a hablar con él...Es algo guay, pero hay que saber hacerlo». Raúl nunca había experimentado nada parecido, pero se mostró interesado en participar en uno de esos rituales. Al final, tras una conversación muy distendida, acabaron queriendo darse una segunda oportunidad.

Para la segunda cena la media de edad era bastante más alta. La primera en llegar fue Prudencia, una madrileña de 85 años que dijo ser «rencorosa cuando me hacen algo, pero si no me haces nada me tienes tocando castañuelas». Prudencia buscaba a «un hombre que tenga buen humor y no se enfaden ni busquen follones. Además, tiene que ser un señor al que no le guste beber ni fumar».

Su pareja sería Rosario, un jubilado de 86 años llegado de Ciudad Real a quien ya Prudencia le pareció «estupenda» a primera vista. Se sentaron a cenar y todo parecía ir sobre ruedas hasta que Rosario dejó caer un comentario que no gustó nada a Prudencia: «¿Usted sabe la alegría que me daría tener en casa a una mujer como usted para controlarla? Porque las cosas en casa quien las hace es la mujer, yo no hago nada...».

Prudencia no se mordió la lengua y le replicó que «también hay hombres que hacen cosas. ¿Tú no sabes barrer ni nada? Entonces, ¿qué coño quieres, una mujer para servirte? Pues como que no, que eso ya se terminó...». Luego Prudencia reconoció que Rosario le parecía «soso, aburrido...muy aburrido». Cuando llegó el momento del desenlace, Rosario quiso tener una segunda cita pero ella prefirió dejarlo «en una amistad».