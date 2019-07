Actualizado 25/07/2019 a las 22:58

Este jueves, Carlos Sobera fue testigo en «First Dates» de una cita muy especial. Miriam, una parada viguesa de 22 años, se puso en contacto con el programa por un motivo peculiar: «Quiero reconquistar a mi expareja», le contó a Sobera. Miriam explicó que «hubo un tema de infidelidades suyas, y yo decidí perdonar y seguir la relación. Pero en los siguientes meses, siempre que discutíamos salía el tema y decidí cortar definitivamente».

Miriam contó su situación en detalle. «Me vi saturada y no pude soportar los cuernos», reconoció, «pero como tenemos amigos en común no dejamos de vernos». En esas ocasiones, «a veces estamos secas y no hablamos y otras nos besamos, nos abrazamos, nos decimos "te quiero"...pero todo queda como una aventura, y me cansé de esa situación de ni si ni no». Entonces, una prima suya le chivó que su expareja iba a apuntarse a «First Dates», y Miriam decidió llamar al programa para presentarse allí por sorpresa.

«Ella no tiene ni idea de que estás aquí», aseguró Sobera, «piensa que va a cenar con otra persona, y tú la vas a sorprender diciéndole si quiere cenar contigo». El presentador tenía una duda sobre la estrategia de Miriam: «Y si te dice que sí, ¿no tienes miedo de que te siga siendo infiel?». La gallega reconoció que sí, pero que al menos quería «aclarar esta situación tan confusa».

Miriam pasó al reservado y Sobera recibió a Anouk, viguesa de 19 años. «Me gusta la fiesta y estar con gente», dijo en su presentación. «¿Y quieres tener una cita con alguien en concreto?», interrogó Sobera. Anouk respondió que no en un principio, pero luego sugirió que podría ser su expareja. «En el reservado verás quién quiere tener una cita contigo y decides si te quedas», le indicó el presentador.

Anouk pasó donde le indicaban oliéndose quién la esperaba en la sala. Se dieron dos besos y empezaron a hablar tímidamente. «Cuando la vi quedé flipando, no sé por qué vino», dijo Anouk. «Tenemos una conversación pendiente», le sugirió Miriam. «Puede ser», replicó Anouk. Decidieron pasar al comedor, pese a que esta última se mostraba bastante remolona.

«Estoy enamorada de ti», le soltó Anouk. «¿Y entonces por qué me fuiste infiel?», replicó Miriam. Empezaron a intercambiar reproches durante un largo rato. «Yo me apunté aquí porque sabía que vendrías», reconoció Anouk. Siguieron hablando un rato y Miriam dijo estar «entre que confío y no, porque pienso que si me lo hace una vez me lo hace dos, tres y cuatro».

«Quedé de cornuda arrastrada, las cosas como son», le reprochó Miriam, «para mí es muy difícil venir aquí. Ya lo sabe todo el mundo y van a hablar de ellos». Anouk le aseguró que «te va a merecer la pena» y se mostró dispuesta a retomar la relación. Miriam, al borde de las lágrimas, decidió confiar en Anouk y darle una segunda oportunidad.