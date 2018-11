Actualizado 25/11/2018 a las 22:56

Este domingo se emitió en TVE la gran final de «MasterChef Celebrity», en la que Ona Carbonell, Antonia Dell’Atte, Paz Vega y Mario Vaquerizo lucharon por hacerse con la medalla y, sobre todo, con los 75.000 euros del premio que donarían a la oenegé que prefiriesen. La tercera edición del programa gastronómico ha conseguido el liderato en su franja horaria, el prime time del domingo, logrando un máximo de 3,1 millones de espectadores, el 20,6% del total. Para esta ocasión tan especial, el exitoso chef Ferran Adrià se sumó como jurado a los habituales Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo.

El ganador de la primera prueba será uno de los contendientes en el duelo final, donde se enfrentará al concursante que mejor lo haga en la prueba de exteriores. «MasterChef Celebrity» no se caracteriza por regalar su título, y este domingo se esforzó en no ponerles fáciles las cosas a los finalistas. El chef Eneko Atxa, premio Nacional de Gastronomía y que suma hasta cuatro estrellas Michelin, llegó plató con uno de sus espectaculares platos que los aspirantes deberían imitar. Eneko les explicó los pasos que debían seguir y vigiló muy de cerca sus movimientos.

Antes de ponerse a trabajar en los fogones, Pepe Rodríguez les dijo a los finalistas que estaban «muy orgullosos de su promoción» de concursantes de «MasterChef Celebrity». El jurado les preguntó a los finalistas por su experiencia en el programa, y Mario Vaquerizo contó que «el programa me ha enseñado a conocerme a mí mismo. Me he dado cuenta de que tengo mi lado lúdico y salvaje, pero que también puedo ser responsable».

Por su parte, la actriz Paz Vega dijo que «estar en "MasterChef" es un reto para mi en todos los sentidos. Era la primera vez que me presentaba a un talent show, y al principio lo pasé mal. Pero poco a poco me fui relajando y fue saliendo lo que era yo de verdad. Lo veo como una de las experiencias más inolvisables y fabulosas que he vivido jamás».

Una vez pasados los discursos, el jurado presentó al cocinero Eneko Atxa, que les contó a los atónitos finalistas el menú que deberían preparar. Los platos eran muy complejos, e incluían ensalada de embutidos, helados de chacolí y un aire de mantequilla de café. Especialmente perdida estuvo en esta prueba Antonia, que no fue capaz de seguir el ritmo del chef vasco. La finalista, siendo fiel a su carácter, se enfadó varias veces y empezó a gritarle a Eneko Atxa que repitiese lo que había dicho: «¡Habla, que si no te destrozo la vida! ¿Cuánto hay que echar?».

Desde el fondo de la sala, el jurado sonreía con picardía, y Cruz observa que «está habiendo un poquito de lío general. Solo Ona está aguantando». Precisamente el suyo fue un plato que le gustó al chef vasco, quien la felicitó por su buen trabajo. Samantha les dio la enhorabuena a los cuatro por haberse esforzado tanto. El último puesto de la prueba fue para Antonia y el tercero para Mario Vaquerizo. En segundo lugar quedó Paz, por lo que Ona se puso la chaquetilla y se convirtió así en duelista.