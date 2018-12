Actualizado 20/12/2018 a las 23:30

Este jueves Telecinco emitió la final de la sexta edición de «Gran Hermano VIP», un reality show en el que varios famosos se pasan tres meses conviviendo en una casa. Suso, Miriam y el Koala son los tres concursantes que aguantaron hasta la última gala del reality, por lo que sería uno de ellos el que se llevaría a su casa el maletín con los 100.000 euros de premio.

Los tres finalistas tuvieron que empelar todos sus esfuerzos en persuadir al público de que ellos merecían ganar «GH VIP». La campaña electoral ya comenzó a principios de esta semana, y a pocos minutos de que acabasen las votaciones los concursantes tuvieron la oportunidad de dar un último mensaje a los espectadores.

No obstante, esta final de «GH VIP» tenía un poco de teatrillo, ya que todo el mundo estaba convencido de que Miriam Saavedra sería la ganadora. Incluso Suso y Koala ya hace unos días que dan por hecho que no se harán con el suculento premio. La peruana, pese a las múltiples polémicas y enfrentamiento que ha protagonizado, es desde el comienzo la favorita del público, que la salvó de las nominaciones en numerosas ocasiones.

En caso de que «la reina inca» fuese la vencedora no se rompería la tradición en «GH VIP», ya que hasta ahora ningún hombre se ha llevado la medalla de oro del reality. Las anteriores ganadoras del programa han sido Marlène Mourreau, Ivonne Armant, Belén Esteban, Laura Matamoros y Alyson Eckmann.

Suso, uno de los concursantes más problemáticos de esta edición de «GH VIP», no parecía muy dispuesto a encajar la derrota. Pocas horas antes de la final, el catalán dijo en el confesionario que iba a «ir a la final a aplaudir y a mí no me sale de los huevos ser solo finalista. Yo lo que necesitaba era ganar. Yo ir a la final para no competir ni nada. ¿Para qué? Que venga otro. Que yo paso de estar aguantándole el trofeo a Miriam. Ir a una final sin esperanza ninguna es asqueroso. Yo prefiero quedar décimo. Ahí cuando esté todo el espectáculo, todo el mundo gritando 'Miriam, Miriam', ¿y yo qué? ¿Voy a estar ahí de pie? Soy capaz de pirarme de la gala». Así pues, la noche arrancaba con amenaza de boicot.

Nada más salir al plató Jorge Javier Aramís Fuster, la concursante más excéntrica de esta edición, quiso llamar la atención del presentador con su estrambótico traje de novia negro. De pronto, la adivina se puso a llorar quejándose de «estar muy sola en Navidad porque no tengo a nadie y en estas fechas es muy jodido». «¿Y por qué no llamas a Mario Conde?», le preguntó JJ, algo que indignó a Fuster: «¡No te burles de mí!».

Una vez que Fuster hubo satisfecho su afán de protagonismo, JJ anunció que todos los concursantes de esta edición de «GH VIP» estaban en el plató con la excepción de Mónica Hoyos: «Allá donde esté le mandamos un saludo». Hoyos, expulsada hace dos semanas del reality, fue desde el principio una encarnizada enemiga de Miriam Saavedra, y ambas protagonizaron discusiones realmente violentas.

Desde el equipo de «GH VIP» no se molestaron demasiado en darle emoción a la final. Cuando apenas llevaban cinco minutos de programa Jorge Javier mostró los porcentajes ciegos de las votaciones: 68,1%, 25,3% y 6,6%. Sin haber visto los números, los finalistas tomaron la palabra para decir las obviedades y cursiladas de rigor: que si el programa les había cambiado la vida, que si les había enseñado a ver de qué eran capaces, los proyectos que tienen si se llevasen el dinero...

Hacia las once de la noche Jorge Javier anunció quién era el tercer finalistas, y resultó ser Koala. De este modo, la medalla de oro quedaba entre Suso y Miriam. «Muchísimas felicidades, has sido un gran concursante», le dijo el presentador. El ganador definitivo lo conocerían los finalistas en plató, por lo que Suso y Miriam se despidieron casi al mismo tiempo de Koala y de la casa de Guadalix.