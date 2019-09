La exigente rutina deportiva de María Casado

Actualizado 16/09/2019 a las 10:09

María Casado, presentadora de «La Mañana» en TVE, ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con su última imagen. En ella, la comunicadora da una nueva muestra de lo que la audiencia ya sabía: su exigente rutina deportiva. No hace mucho que Casado, uno de los rostros más reconocibles de la cadena pública en los últimos años, confesó que, desde 2017, practica Crossfit, una dura disciplina de entrenamiento que ha cambiado su vida y, cómo no, su cuerpo.

El pasado 7 de septiembre, la periodiodista no dudó en mostrar sus progresos formando parte de la «Spartan Stadion Madrid 20196», una de las carreras más duras en las que deportistas de diversas disciplinas deben superar numerosos obstáculos en un tiempo determinado. Tal y como demostró en su cuenta de Instagram, Casado mostró la mejor de sus caras a pesar del ingente esfuerzo físico y superó con éxito la prueba. «Rendirse no es una opción», aseveró la periodista en una de sus fotografías en la citada red social.

Es habitual ver imágenes de María Casado mostrando sus progresos deportivos en redes sociales. En 2017, la presentadora de «La Mañana» reapareció tras haber perdido 15 kilos y explicó su rápida evolución: «Me puse a hacer crossfit, que es un entrenamiento militar, y voy de lunes a viernes una hora cada día. ¡Pero no pensé que iba a tener resultados tan rápido! No hago dieta porque me encanta comer y el dulce, pero ha sido muy efectivo. En cinco meses he perdido tres tallas», recalcó.