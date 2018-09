Estos son todos los concursantes de «Masterchef Celebrity»

Santiago Segura Santiago Segura, en la última edición de los Premios Goya - BELÉN DÍAZ ALONSO

El actor, director y humorista es uno de los concursantes de la tercera edición de «Masterchef Celebrity». Su sentido del humor estará presente en muchos de sus platos, pero seguro que también lo está su implicación en la cocina y su constancia en el trabajo.

Santiago Segura este año ha estrenado dos películas. En España ha sido el director de «Sin rodeos», una cinta protagonizada por Maribel Verdú, y en Argentina ha protagonizado la cinta «Las grietas de Jara», que tuvo una gran acogida del público.

El actor, además, ha estado muy vinculado al mundo de la televisión. En los últimos años ha sido un rostro habitual en el programa «Tu cara me suena», de Antena 3, y ha ofrecido su voz para «Viaje al centro de la tele» en TVE, lugar al que regresa entre fogones.

María Castro María Castro también probó a ser quesera en «Trabajo Temporal» - RTVE

La actriz María Castro es otra de las integrantes del elenco de famosos de «Masterchef Celebrity 3». En los últimos años ha demostrado una dilatada carrera artística, tras sus inicios como actriz en series como «Los Serrano». Su auténtico salto a la ficción nacional llegó de la mano de Telecinco, tras ser una de las protagonistas de «Sin tetas no hay paraíso».

En los últimos años, además, ha protagonizado otras ficciones televisivas, como «Tierra de lobos» o «Vive cantando». Muy relevante fue su papel en la serie diaria de TVE «Seis hermanas», en la que participó en cerca de 400 episodios, y en «Ella es tu padre», de Telecinco. Además, María también va a estar presente en la nueva temporada de «Amar es para siempre».

Boris Izaguirre Boris Izaguirre será el presentador de «¡Sí, quiero ese vestido!» - DKISS

El presentador y escritor venezolano Boris Izaguirre sorprenderá, seguro, con su particular forma de hacer televisión a los jueces de «Masterchef Celebrity». Boris Izaguirre saltó a la fama en España de la mano de Javier Sardá y el mítico «Crónicas Marcianas».

Boris se va a tener que poner frente a los fogones del programa, después de haber ejercido como juez en diferentes formatos, como «¡Mira quién salta!» o «¡Mira quién baila!».

En total, Boris Izaguirre ha publicado 12 libros, el último de ellos –«Tiempo de tormentas»– este mismo año. Además, ya está preparando un nuevo programa en el que hará de presentador, la adaptación española de «¡Sí, quiero ese vestido!» para DKiss.

Antonia Dell'Atte Antonia Dell'Atte es una de las grandes sorpresas del casting de «Masterchef Celebrity» - ABC

La modelo Antonia Dell'Atte ha sido una de las grandes sorpresas del programa. Muy pocos auguraban que la actriz italiana regresara a España para formar parte de las valoraciones de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera o Jordi Cruz.

Antonia Dell'Atte saltó a la televisión en España de la mano de Ramón García y el ya desaparecido «¡Qué apostamos!», tras sustituir a Ana Obregón en 1998. Desde entonces ha estado apareciendo de manera esporádica en televisión, e, incluso, sacó una canción que se hizo muy conocida: «He comprado un hombre en el mercado».

Desconocemos si mientras cocina se atreverá a cantar este tema. Pero no es la primera vez que la vemos con las manos en la masa. En la última temporada, Antonia Dell'Atte fue una de las anfitrionas de «Ver a cenar conmigo», junto a Alba Carrillo, Fortu y Óscar Martínez.

Ona Carbonell Ona Carbonell es la capitana de la selección de natación sincronizada - EFE

Ona Carbonell es una de las medallistas olímpicas que, como hizo en la pasada edición Saúl Craviotto, va a demostrar su habilidad ante los fogones. Ona Carbonell es la capitana del equipo español de natación sincronizada.

La sirena ha logrado acumular un total de 38 medallas a lo largo de su vida, en las que destacan las dos logradas en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Durante este verano tenía la cita del campeonato europeo de natación, pero tras meditarlo, Ona Carbonell prefirió no presentarse y tomarse un descanso, que ha aprovechado para pasar por el plató de «Masterchef Celebrity», y poder así entregarse al máximo en su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

Mario Vaquerizo Mario Vaquerizo participará sin Alaska en el concurso - ISABEL PERMUY

Mario Vaquerizo es uno de los personajes más particulares que conforman el casting del programa. Aunque siempre aparecía en un segundo plano, desde la llegada del reality «Alaska y Mario» en MTV consiguió captar la atención de todos los españoles.

Desde su llegada a la fama, Vaquerizo ha estado presente en una enorme cantidad de programas como invitado. «El Hormiguero» de Pablo Matos ha enviado de viaje a Vaquerizo por el mundo, Bertín Osborne le ha entrevistado en «Mi casa es la tuya» es habitual verle sentado en «Zapeando».

Además, Mario Vaquerizo también ha realizado algún pequeño cameo en series muy conocidas, como «La que se avecina» o «Ella es tu padre». Ahora tenemos que ver cómo se desenvuelve en la cocina sin la ayuda de su inseparable esposa.

Dafne Fernández Dafne Fernández acudió vestida de negro a la 32ª Gala de Los Goya - BELÉN DÍAZ

Dafne Fernández es otra de las concursantes que llegan a «Masterchef Celebrity» con una enorme legión de seguidores. En Instagram acumula más de 233.000 fans, que le acompañan allá donde va gracias a sus publicaciones. Dafne consiguió dar el salto a la primera línea de la ficción gracias a su papel en «Un paso adelante».

«Los Serrano» contó también con Dafne Fernández en unos cuantos episodios, y estuvo inmersa en «Tierra de Lobos» y «Chiringuito de Pepe». Además, Dafne también ha sido una de las protagonistas de la exitosa «Perfectos desconocidos», una de las películas más taquilleras del pasado año.

Paula Prendes Paula Prendes estuvo presente en la segunda temporada de «Víctor Ros» - RTVE

Paula Prendes es otra de las actrices que conforma el elenco de «Masterchef Celebrity». Además, Paula también tiene una enorme cantidad de seguidores en Instagram. En total, más de 109.000 personas visualizan las publicaciones de Prendes en la red sociales.

La actriz ha estado estrechamente vinculada al mundo de la televisión. Algunas de las series que han contado con Prendes entre el elenco son «Gran Hotel», «Gran Reserva: El Origen», «B&B: De boca en boca» o «Víctor Ros».

Pero, además, los programas de televisión no son ajenos a Paula Prendes. Ella fue reportera del mítico «Sé lo que hicisteis...», colaboradora en «Amigas y conocidas» y en estos momentos es colaboradora de «Zapeando».

Iván Massagué Iván Massagué fue el protagonista de «Gym Tony» - MEDIASET

Iván Massagué es otro de los actores que luchará contra el reloj de «Masterchef Celebrity 3». A sus espaldas lleva una enorme cantidad de proyectos a sus espaldas. 17 películas y 20 series avalan su carrera, algunas de ellas bastante exitosas.

Algunas de las ficciones que han contado con alguna aparición esporádica de Massagué han sido «El comisario», «Hospital Central», «Periodistas» o «7 Vidas».

Entre las ficciones más exitosas de los últimos años han sobresalido «El barco» de Antena 3 o «Gym Tony» en Cuatro, y la que próximamente se estrenará «Benviguts a la familia» de TV3, en la que ejercerá de protagonista.

Xuso Jones Xuso Jones, en una entrevista en el diario ABC - JUAN PIEDRA

El cantante Xuso Jones es otro de los concursantes que ansían con hacerse con el premio de «Masterchef Celebrity». Los comienzos de Xuso en el mundo de la música están estrechamente relacionado con un video suyo cantando un pedido en un McAuto.

Ya ha conseguido lanzar dos álbumes al mercado y también tiene varios singles, uno de los cuales sirvió para acudir preseleccionado para acudir a Eurovisión 2016, año en el que Barei ganó y Jones quedó segundo. Este año sacó el que es su último single hasta la fecha, llamado «Yo quisiera».

Además de su intento de paso por Eurovisión, Xuso ha sido conocido en el mundo televisivo gracias a su paso por «Tu cara me suena» en su tercera edición, «Killer Karaoke» en Cuatro, la serie «Yo quisiera» en Divinity o «Tu cara no me suena todavía».

Paz Vega Paz Vega estuvo en el objetivo de los fotógrafos en el Festival de Venecia - EFE

Paz Vega ha sido una de las protagonistas de las primeras promociones de «Masterchef Celebrity 3». La actriz es una de las que más bagaje profesional acumulan. A sus espaldas se encuentran una enorme cantidad de series, películas y nominaciones a premios nacionales e internacionales.

La ganadora al premio de mejor actriz revelación en el Festival de cine de Cannes en 2001 ha aparecido en los últimos meses en series como «The OA» para Netflix, «Perdóname, Señor» en Telecinco o «Fugitiva» en TVE.

En las últimas horas, además, se ha anunciado en el FesTVal de Vitoria que también va a ser una de las integrantes del elenco de «El Continental», una de las nuevas series de la televisión pública que están presentando en el certamen.

Jaime Nava Jaime Nava es el capitán de la selección española de rugby - EFE

Jaime Nava es otro de los grandes desconocidos para el gran público del elenco de «Masterchef Celebrity». Al igual que Saúl Craviotto, Nava pertenece a una de las selecciones nacionales del deporte nacional. En concreto, se trata del capitán de la selección española de rugby.

Jaime Nava no solo es el capitán del equipo, sino que es el segundo jugador con más internacionalidades de la historia del equipo español. Nava lleva participando en este deporte desde hace muchos años, y ha logrado varios premios a través de los años. Uno de los últimos ha sido el campeonato de Francia de Federal 1.

Óscar Higares Óscar Higares tiene una dilatada trayectoria en el mundo de la televisión - EFE

Óscar Higares en el torero que tendrá que sortear los embistes del jurado de «Masterchef Celebrity 3». El torero es además un gran conocedor del medio televisivo, en el que ha participado en multitud de programas.

Ganó el programa de monólogos «El club de Flo» en 2006 y quedó tercero en «¡Mira quién baila!» en 2007. También tuvo un papel en «Yo soy Bea» en Telecinco, y en 2010 participó en «Supervivientes», y en 2012 estuvo presente en «Bandolera», en Antena 3.

Su último papel en televisión lo realizó en el año 2016, en la segunda temporada de «Víctor Ros» en TVE. Ahora regresa a la pública para enfrentarse a sus propias creaciones culinarias.

Carmen Lomana Carmen Lomana ha participado ya en varios formatos televisivos - FRANCIS SILVA

Carmen Lomana es una de las empresarias mas polémicas que se recuerdan. Sus participaciones en televisión siempre están rodeadas de polémica, junto a sus declaraciones. En cuanto a televisión se refiere, Lomana ha participado en una enorme cantidad de programas y formatos diferentes.

En 2014 fue asesora del amor en «Mujeres y hombres y viceversa», también participó en «Splash! Famosos al agua» y fue una de las concursantes de «Supervivientes» en 2015, y al año siguiente acudió a los debates como colaboradora.

Carmen Lomana seguro que demuestra su habilidad en los fogones o, por lo menos, intenta no incendiar las cocinas. Y todavía tenemos que esperar hasta ver el programa para ver si repite su conocido «A la parrilla... como me gusta».