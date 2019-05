Actualizado 27/05/2019 a las 11:09

Bertrand Ndongo, el militante camerunés de Vox ampliamente conocido en los medios de comunicación debido a su constante presencia en espacios como «Cuatro al día», «El Programa de Ana Rosa» o «Espejo Público», protagonizó el pasado viernes un sonado encontronazo con Susanna Griso, presentadora del programa matinal de Antena 3, a cuenta de unas declaraciones en las que aseguró que «Espejo Público» critica «constantemente» a los miembros del partido que lidera Santiago Abascal.

El simpatizante de Vox intervino en el programa de Griso para valorar el incidente que la formación vivió la pasada semana en Moratalaz y afirmó, entre otras cosas, que la Policía Nacional hizo una gran labor en el lugar desalojando a «los progres que venden principios que no ponen en práctica». «Esto es ya habitual, pasa también en los medios de comunicación», explicó Ndongo acusando a determinados programas de fomentar el malestar hacia la formación política.

«Los medios progres fomentan esos comportamientos. No lo condenan, lo aplauden. Cuando los de Podemos celebran sus eventos nadie les insulta», precisó el conocido como «el camerunés de Vox». Durante su intervención, Ndongo no dudó, además, en calificar de «impresentable» a Manuela Carmena, calificativo que provocó la intervención de Susanna Griso. «En este programa no se insulta a nadie», aseguró la periodista catalana.

Fue entonces cuando el militante, visiblemente alterado, afirmó que en el plató de «Espejo Público» «se insulta y descalifica cada día a los militantes de Vox». «No acepto que insultéis todos los días a Vox en Antena 3», prosiguió el simpatizante. «Yo no acepto insultos a ninguna formación política», se apresuró entonces a afirmar Susanna Griso. «Espero que cuando se insulte a algún dirigente de Vox tengas la valentía que estás teniendo ahora y le defiendas», contestó Bertrand Ndongo. «Todavía no les he visto condenar los insultos a Vox», culminó el militante.