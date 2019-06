El escritor Albert Espinosa predice en televisión la fecha exacta de su muerte

Actualizado 13/06/2019 a las 09:33

El escritor y director de cine Albert Espinosa (Barcelona, 1973) guarda una historia de vida dura y esperanzadora a partes iguales. Puede que el gran público conozca su obra gracias a «Pulseras Rojas», la serie de TV3 creada junto a Pau Freixas y que narra la historia de un grupo de adolescentes aquejados de varias enfermedades y que le valió a Espinosa el reconocimiento internacional como guionista. Entre otros trabajos, el barcelonés ha guionizado el filme «Planta 4ª» (2003) y ha escrito obras como «El mundo amarillo» (2008), «Lo que te diré cuando te vuelva a ver» (2017) o «Lo mejor de ir es volver» (2019).

Precisamente durante la promoción de esta última novela Espinosa acudió al programa de TV3 «Al cotxe» en el que, durante su conversación con el presentador del espacio, dejó al público perplejo al anunciar la fecha exacta de su muerte. En concreto, el guionista y escritor aseguró que morirá, con total seguridad, el 23 de abril de 2023, fecha que coincide con la festividad de Sant Jordi en Cataluña.

Antes de esta fecha, dijo Espinosa, «tendré tiempo de escribir tres libros, hacer una serie de televisión que necesito hacer y una película para despedirme de los medios», afirmó el escritor.

Su «última entrevista»

Ya en el mes de mayo el escritor acudió a «El Hormiguero» para conceder la que sería, tal y como afirmó en aquel momento, su última entrevista. «Soy un chico que tuvo de los 14 a las 24 años tres cánceres, pero no perdió una pierna, gané un muñón; no perdí un pulmón, aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella pues siempre digo que llevo un sheriff dentro de mí», dijo Espinosa en el programa de las hormigas. Pese a todo, Espinosa afirmó que se siente un hombre tremendamente afortunado: «He podido escribir libros, se han vendido a 52 idiomas y siete millones de ejemplares», dijo a Pablo Motos.

Durante la entrevista en Antena 3, además, el autor contó que tras doscientas tandas de quimioterapia, 150 radiografías y 300 TAC su médico le ha anunciado que, a la edad de 50 años, su cuerpo será el de una persona de 90.