Escándalo en la televisión gallega por emitir un curso de maquillaje para niñas

Actualizado 27/05/2019 a las 09:36

TVG, la televisión pública de Galicia, se ha convertido en objeto de crítica en los últimos días tras la emisión de un controertido curso de maquillaje para niñas emitido en «A Revista», el espacio matinal de la cadena. El programa en concreto enseñaba a una menor de unos diez años cómo debía maquillarse para asistir a su Primera Comunión, hecho que no gustó a gran parte de la audiencia tal y como demostró en las redes sociales.

Marcela Díaz, invitada en «A Revista», acudió al programa gallego para destacar las bondades del maquillaje y cómo este puede potenciar el rostro incluso de los más jóvenes. Así, la profesional se dispuso a maquillar a una pequeña actriz ante su inminente Primera Comunión: «Algo sencillo, con poca elaboración, solo para realzar la belleza de las niñas», especificó Díaz.

Lo que parecía una temática inofensiva irritó, sin embargo, a un nutrido grupo de espectadores que no dudaron en mostrar su rechazo por, en palabras de la cantautora gallega María Xoxé Silvar Sés, fomentar la «sexualización, machismo, frivolidad y exposición irresponsabilísima de la infancia».

Cabe destacar, no obstante, que la maquilladora insistió en reiteradas ocasiones en que no era recomendable que niñas de ocho o nueve años acudieran al maquillaje. «Su piel no está preparada», argumentó la profesional mientras utilizaba el brillo de labios sobre su joven modelo. Las redes sociales, como no podía ser de otra forma, se llenaron de comentarios sobre lo ocurrido:

Vergüenza. Tantos años de lucha contra el modelo 'lolitas' para nada. Cada vez que veo algo así en una tv pública me invade un gran desánimo. Tengo una hija y luchar contra todo esto es una obra de titanes... — Mercè (@Merglos) 21 de mayo de 2019

Maquillar e, por ende, sexualizar e crearlle inseguridades ás nenas ✅



Cubrir a información do premio José Couso á xente de #DefendeAGalega ❌



TVG, eu quérote por como contas as aventuras de vellos atómicos, pero para certas cousas es un pouco tóxica. https://t.co/Q6QMrhXmGo — Tamara (@Luar_Azulado) 21 de mayo de 2019