Actualizado 04/10/2018 a las 11:07

Lo que empezó como una noche de celebración en la casa de «GH VIP» terminó siendo una de las más tensas que se han vivido en el reality hasta ahora. Los protagonistas de tal bronca fueron Suso y Miriam Saavedra, que se enzarzaron en una bronca sin motivo aparente. De hecho, el resto de sus compañeros tuvieron que mediar para intentar calmar el ambiente.

Parece que el detonante de la pelea fue la actitud de Miriam Saavedra, la cual hizo explotar a Suso. El exconcursante de «Gran Hermano» le terminó echándole en cara todo lo que ha estado haciendo y diciendo durante las últimas horas.

«No tienes respeto. Te sientan muy mal las fiestas. Has llamado a Aurah zanahoria, das collejas, al otro le tocas el culo... Te voy a llamar chupachups... Eres un chupachups y no tienes cabeza. No tienes valores, ni educación, estás mal y podrida...», le ha dicho a Miriam Saavedra mientras ella gritaba: «Soy una alcachofa triste».

Sin embargo, parece que Miriam Saavedra se esperaba este tipo de comentarios. La concursante de «GH VIP» parecía habérselo tomado con tranquilidad, pero finalmente explotó. Eso sí, a las espaldas de Suso. «Es un déspota, asqueroso y repugnante», gritó.

Lo más curioso es que la encargada de devolver la paz a la casa de Guadalix de la Sierra ha sido Mónica Hoyos. «Miriam empezó a decir que solo estaba bien con ella y que quería dormir con ella», le explicó esta mañana Aurah a Ángel Garó.