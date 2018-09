El enfrentamiento entre Xabier Fortes y la antigua directora de contenidos de los informativos de RTVE

Actualizado 24/09/2018 a las 16:49

El inicio de la etapa de «Los desayunos» capitaneada por Xabier Fortes ha estado marcada, desde el principio, por la polémica. El periodista regresaba como presentador del espacio gracias a los cambios en la dirección de TVE –realizados con Rosa María Mateo al frente–. El gallego empieza una nueva etapa, en la que está dispuesta a seguir dando de qué hablar. Esta vez lo conseguía gracias a una publicación en la que atacaba a «dos exjefes de RTVE».

«Me cuentan que dos exjefes de TVE, ahora reconvertidos a Trolls, y que antes se dedicaban a manipular, censurar y amenazar, me acusan de censurar unos audios que afectan a una ministra. Tiene bemoles. ¡Pero si los hemos dado, justo al revés que hacíais vosotros! En fin....», publicaba el ahora presentador de «Los desayunos de TVE» a través de Twitter.

Me cuentan que dos exjefes de TVE, ahora reconvertidos a Trolls, y que antes se dedicaban a manipular, censurar y amenazar, me acusan de censurar unos audios que afectan a una ministra. Tiene bemoles !Pero si los hemos dado, justo al revés que hacíais vosotros! En fin.... — Xabier Fortes (@xabierfortes) 24 de septiembre de 2018

La respuesta por parte de Carmen Sastre, la que fuese directora de los informativos, no ha tardado en llegar (apenas ha tardado una hora). «Fortes me llama troll por estar en twitter a cara descubierta. Siento no estar a su nivel, porque yo no insulto. No tengo la culpa de que la audiencia prefiera a Ferreras. Tampoco de que los desayunos de primera hora sean los terceros. Datos de consultoras», publicó junto al hashtag «diario de una cesada».

«Hay periodistas que puede ser que faltaran a clase el día que se hablaba de objetividad. Antes aceptaban las denuncias del Consejo de Informativos sin comprobar si eran ciertas y tengo pruebas. Ahora insultan en su nombre. Ellos solos se retratan», añadía. «Por cierto contar la realidad y dar los datos objetivos de lo que esta pasando ahora no es manipular, es informar. Hay q saber distinguir», finalizaba.

Fortes me llama troll por estar en twitter a cara descubierta. Siento no estar a su nivel, porque yo no insulto. No tengo la culpa de que la audiencia prefiera a Ferreras.Tampoco de que los desayunos de primera hora sean los terceros. Datos de consultoras. #diariodeunacesada — Carmen Sastre (@Carmensastre12) 24 de septiembre de 2018

Hay periodistas que ser q faltaran a clase el día que se hablaba de objetividad. Antes aceptaban las denuncias del Consejo de Informativos sun comprobar si eran ciertas y tengo pruebas. Ahora insultan en su nombre. Ellos solos se retratan.#diariodeunacesada — Carmen Sastre (@Carmensastre12) 24 de septiembre de 2018

Por cierto contar la realidad y dar los datos objetivos de lo que esta pasando ahora no es manipular, es informar. Hay q saber distinguir. #diariodeunacesada — Carmen Sastre (@Carmensastre12) 24 de septiembre de 2018

Pero ¿qué ha detonado este enfrentamiento? La que fuese directora de contenidos de los informativos de RTVE habría inciado la pelea en Twitter con una publicación en la que acusaba a Fortes de manipular la información. «Fortes da de tapadillo y como ultima hora la noticia de las grabaciones a la ministra de Justicia y Elena Ochos toma el relevo en el canal con un nuevo programa y NO DA NADA ni en titulares ni desarrollo. Mas Manipulacion? Atentos a la pantalla».