La emotiva confesión de un concursante de «Boom»

Actualizado 13/11/2018 a las 10:05

«Boom», el concurso que presenta Juanra Bonet en las tardes de Antena 3 y que ha cautivado a la audiencia gracias, en parte, al éxito de «Los Lobos», los concursantes imbatibles del programa, ha sorprendido a los espectadores con una emotiva historia. Se trata del drama personal de uno de los concursantes, del equipo «Los Miarmas», quien ha relatado a Bonet el que fue uno de los peores momentos de su vida y cómo logró sobreponerse.

«Hace un par de añitos me convertí en 'Iron Man'. Tuve un problema de corazón y me pusieron un marcapasos. Cuando llegué a casa mis niños, de 5 y 8 años, me preguntaron que por qué había ido al hospital y yo les dije que había ido a convertirme en 'Iron Man' y les enseñé mi marcapasos, para ellos soy 'Iron Man'», dijo orgulloso el concursante, de nombre Jesús. No te pierdas el vídeo: