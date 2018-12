La emoción la puso TVE

Actualizado 26/12/2018 a las 02:18

Las privadas no compiten con TVE por la Navidad, como si amenizar las cenas familiares fuera un servicio público. Quizás no haya mucho que repartir. En el Reino Unido, un estudio reciente explicaba que la audiencia televisiva navideña no había dejado de caer desde mediados de los años 80.

Incluso en TVE todo remite a esos años. Una operación anual de nostalgia que se delataba cada vez que veíamos a Martes y Trece en el «Cómo nos reímos» de La 2, o que explica «Telepasión», que comenzó en los 90 y ha quedado como ejercicio anual de homenaje a sí misma de TVE. Este año les salió un divertido autorretrato, no se sabe si involuntario: una caravana de cómicos de la compañía de Rafaela Carrascosa era confundida por unos lugareños con la estrella italiana. La Carrá por la Carra…scosa. Exactamente lo que le pasa a TVE. Las viejas estrellas ya no están y en su lugar aparecen unos esforzados profesionales cuya identidad hay que aclarar con un rótulo en cada actuación.

Elena Sánchez estuvo guapa y graciosa haciendo de la Carrá y Roberto Leal pudo contener su movimiento de manos para hacer su número. La gran innovación fue el rapero Arkano, el rapero improvisador, que rimó «Nochebuena» con «creatividad», «habilidad» y «televisión pública de calidad». Horas después, esas rimas aparecieron cual langostino indultado en su dúo con Rosana.

Rosana se está convirtiendo en nuestro Zucchero. Su entrañable especial coincidió con la película de La 2, que escogió «Tómbola» de Marisol. Salvando lo que explica la época, la unión genial de Augusto Algueró y Marisol gana con el tiempo.

La naturaleza de la Nochebuena se confunde con la festiva y sandunguera de la Nochevieja y los villancicos desaparecen. Gloria Gaynor, Bosé o Alaska son en realidad los nuevos villancicos. Menos mal que alguien cantó «Adeste Fidelis». Por eso, y aunque nada tenga que ver con ello, quizás lo más puramente navideño fue el especial de Manuel Carrasco.

Lejos de los egotrip de Raphael o Miguel Bosé, Manuel Carrasco le puso a la Nochebuena un fondo de emoción. Con su expresión de éxtasis, de haberse quedado atrapado en un acorde bonito y su no-poder-ser-más-majo, llenó de buenas intenciones la noche. Sus baladas un poco abusivas hacen aflorar algo con un par de vinos y buena compañía. Se desvivió por sus invitados y cantó con un pinganillo en cada oreja, como un encargado.

Hubo algún exceso. Cómo no iba a haberlo. «No dejes de soñar» contó con el refuerzo de un coro de niños y el violín de Ara Malikian. El público movía los móviles, brazo en alto, como antes se movía el mechero.

«No dejes de soñar, amigo». Épica del pellizquito. Lágrima tonta. Cantar «por lo bonito». Carrasco es algo entre Bisbal y Alejandro Sanz que con sus letras llenas de versos llenos de sílabas escarba en el sentimiento. En su dúo con Pablo Alborán se vio lo que tienen de poetas primos, de trovadores generacionales.

Manuel Carrasco y Marisol/Algueró fueron los grandes aciertos de TVE. Corazón popular y talento clásico. Fuera solo había «enlatados» (donde más en Antena 3, que parece una conservera) y especiales de «First dates», «Got talent» o «El intermedio». El único bueno fue el de «Vergüenza» en #0. Javier Gutiérrez (disfrazado de Santa Claus negro) y Malena Alterio explotaron bien lo embarazoso que puede tener la Navidad. En general, se echó de menos una buena gala de José Luis Moreno.

Hay que empezar a mirar lo que pasa en otras pantallas. Los concuñados (es preferible la expresión, pues todos lo somos) veían otras cosas en sus móviles. El inquietante vídeo de Kevin Spacey siendo Frank Underwood, por ejemplo, o el «Soy español» copita en mano de José Manuel Soto, que llevó más de una conversación al posible voto a Vox, quizá la novedad sociológica de este año. El tema a los postres. Es asunto de otra sección, pero hasta el caganer del belén se manifestó al respecto.