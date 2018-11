Actualizado 28/11/2018 a las 22:13

El cantante Pablo Alborán fue el invitado de Pablo Motos este miércoles en «El hormiguero». El artista acudió al plató del programa de Antena 3 para presentar la reedición especial de «Prometo», su nuevo trabajo.

Alborán estaba de celebración en su visita a «El hormiguero», pues accedió al «Club Platino» del programa tras haberlo visitado por décima vez. «Estoy súper contento siempre de venir aquí, y además ayer vino Vanesa Martín, que ha ido lanzada con su disco al número uno... así que a ver si tengo la misma suerte», aseguró el cantautor, antes de poner en pie al público del espacio de Pablo Motos.

«Bueno... este es el Platino que más te ha costado», le dijo Motos, en alusión a la entrada del vocalista al «Club Platino». «Porque el año pasado recibiste cinco discos platino con "Prometo"», afirmó el presentador de «El hormiguero».

Fue entonces cuando Alborán hizo una revelación insospechada. «Este año tenía mucha intuición con el color plata», le contó a Motos. «Yo soy de tener supersticiones y en los Grammy dije: "Este año el color plata se va a llevar mucho"», desveló el cantante.

Tras ello, el vocalista fue más allá. «Entonces, me empecé a comprar camisetas de color plata... y bueno, no me llevé ningún Grammy pero, fui disco de Platino», expresó Alborán, ante la fascinación de Motos y del público de «El hormiguero».