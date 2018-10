Actualizado 08/10/2018 a las 22:20

«El hormiguero» regresó una semana más a las noches de Antena 3 y lo hizo con la visita de César y Jorge Cadaval, o lo que es lo mismo, Los Morancos. El dúo cómico se presentó este lunes ante Pablo Motos, como los primeros invitados de la semana en el programa de Atresmedia.

Los dos humoristas se plantaron en «El hormiguero» con ganas de reír y hacer reír, y así lo dejaron claro en todo momento frente a Pablo Motos. Los hermanos Cadaval destilaron gracia y desparpajo en todo momento y supieron despertar las risas y admiración del público del programa de Antena 3.

César y Jorge se sentaron en «El hormiguero» para celebrar los cuarenta años que hace que actúan juntos y que les han llevado a trabajar en la gira «Por cuarenta más (X 40 +)», que presentaron en el programa de Pablo Motos. Sin embargo, ambos tenían algo más que celebrar. «Hoy es el cumpleaños de Jorge», dijo Motos.

En efecto, el mayor de Los Morancos cumplía 58 años. «Él es el mayor, aunque no lo parezca y a todo el mundo le extrañe», señaló César. «No tengo ningún problema en hablar de la edad que tengo. Hoy he cumplido 58 años», espetó Jorge, orgulloso.

Ambos derrocharon risas y buen rollo en su entrevista en «El hormiguero», en la que Los Morancos tuvieron tiempo para sacarle a Motos un parecido de lo más extraño. Sucedió cuando César se sentó junto al presentador del programa. «Mírale, ahí con su gemelo», espetó Jorge, haciendo hincapié en el «parecido» que vio a Motos con su hermano, tan estrambótico que desató las risas del público de Antena 3.

En su entrevista con Motos, los hermanos Cadaval también hablaron de los cuarenta años que llevan juntos y de sus inicios. «Cumplimos cuarenta años trabajando mano a mano. ¡Fíjate tú!», dijo Jorge , entre chiste y chiste. «¿Os acordáis de vuestro primer día juntos?», les preguntó el presentador de «El hormiguero».

Jorge no tardó en responder. «Claro que me acuerdo del primer día. Actuaba mi hermano con su amigo Julio, yo fui a verles y luego me agregué. Ellos dos eran los buenos y yo el genérico, como pasa con los medicamentos», remarcó el mayor de los dos hermanos.

Tras ello, Motos recordó que el padre de Los Morancos fue «de las primeras personas que tuvieron un coche sin asientos» en España. Los hermanos Cadaval rompieron a reír. «Eso es. Era muy divertido, como un videojuego», recordó Jorge en «El hormiguero».

Sin embargo, la guasa no se quedó ahí. Los Morancos también tuvieron tiempo para bromear sobre el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros. «Pedro Duque pagaba el agua en Marte y la luz en Saturno. Pero él, como es astronauta, quiere quitarle gravedad al asunto», espetó César.

Aprovechando el chascarrillo, Motos preguntó a los hermanos Cadaval sobre el resto de ministros de Sánchez. César fue claro. «A este paso, los va a tener que buscar en Wallapop», remarcó, en un comentario que fue aplaudido en el plató de «El hormiguero».