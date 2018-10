Actualizado 09/10/2018 a las 22:33

«El hormiguero» llegó por segunda vez en la semana a las noches de Antena 3 y lo hizo con la visita de Michelle Jenner y Luis Tosar. Los dos actores acudieron al plató de Pablo Motos para hablar sobre «La sombra de la ley», la nueva película que ambos protagonizan y que llegará a los cines españoles este jueves 11 de octubre.

Dirigida por Dani de la Torre, el filme narra la complicada situación política que se vivía en España en los años veinte del siglo pasado. Acerca de ello charlaron ambos intérpretes con Motos sobre el plató de Antena 3 y de «El hormiguero». Pero antes, celebraron que Michelle Jenner ya es invitada Platino del programa, condición de la que ya disfrutaba Tosar. «Entonces, ¡puedo venir cuando quiera!», expresó la intérprete.

Motos no dudó en agasajar en todo momento a su flamante invitada Platino. «La gente habla de que Jordi Hurtado no envejece, aunque luego ves fotos y ves que sí. Pero es que Michelle sí que no envejece ni un poquito. Es exactamente igual que hace diez años», comenzó diciendo el presentador de «El hormiguero».

Tras ello, emplazó a ambos a hablar sobre su trabajo en «La sombra de la ley». «Es vuestra primera vez rodando juntos? ¿Os conocíais?», les preguntó. «No», confesó Jenner, antes de que Motos le preguntase acerca de Tosar. «Es maravilloso. Generoso, divertido... trabajar con él es una gozada. Le admiro como actor, que ya lo hacía antes, pero ahora también como persona y compañero», respondió la intérprete.

Viendo su valoración, Motos lo tuvo claro al preguntarle a Tosar. «Ahora supera esto...», le dijo. Como no podía ser de otro modo, el veterano intérprete se deshizo en elogios hacia su compañera. «Es una maravilla trabajar con esta mujer. Es fantástica y hace locuras en el plató que no había visto hacer nunca a nadie, como cruzar un maizal en coche», reconoció.

En ese instante, Motos le interrumpió y quiso saber más. «¿Cómo? Quiero saber esa anécdota», pronunció. Tras ello, los actores contaron que, en el rodaje de la película, Jenner condujo un «coche de época» y cruzó un maizal al volante. «Había mazorcas por todos lados y no veíamos lo que había al final. Yo no sé cómo se fiaron de mí, porque el coche no era precisamente barato», enfatizó la actriz. «Claro, porque es que en el cine nunca está todo controlado. Y siempre puedes darte una hostia», coincidió el presentador de «El hormiguero».

Tras ello, Motos incidió en el buen hacer de Jenner, para la que solamente tuvo buenas palabras. «Es una máquina. Es que lo hace todo bien. Esquía, vuela... hace de todo. ¡Es tremendo!», remarcó el conductor de «El hormiguero».

Tras los piropos, Motos charló con sus invitados sobre la película y el personaje de Tosar, que interpreta al policía Aníbal Uriarte, que tras ser trasladado a Barcelona se enfrenta con uno de sus superiores: el corrupto inspector Rediú. «Estamos ante un personaje con mucho poder, un policía que lo controla todo...», remarcó Tosar. Tras ello, él y Motos se lanzaron una mirada cómplice. «Como...», comenzó diciendo Motos, antes de que le cortase Tosar. «Sí, sí, como Villarejo», recalcó el actor, en alusión al excomisario español José Manuel Villarejo, ahora en prisión.

Segundos después, Motos se rió y coincidió con su valoración. «Claro sí, como Villarejo», expresó. «Porque ahora... ¿cuántos Villarejos hay? Hay muchos», señaló el presentador de «El hormiguero», que se acordó en su programa del excomisario, que se encuentra recluido en la cárcelde Estremera.