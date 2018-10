Actualizado 10/10/2018 a las 23:06

Este miércoles, «El hormiguero» arribó por tercera vez en la semana a las noches de Antena 3. Y lo hizo con la visita de los actores Javier Gutiérrez e Ingrid García-Jonsson, que acudieron al programa de Pablo Motos para promocionar «Smallfoot», la película de animación de Warner que se estrena este jueves en España y en la que ambos participan.

De actores parece que va la cosa esta semana en «El hormiguero». Más allá de Los Morancos, invitados del lunes, Luis Tosar y Michelle Jenner se presentaron el martes en el programa de Pablo Motos, antes de que Gutiérrez y García-Jonsson lo hiciesen el miércoles. El actor asturiano es uno de los intérpretes de moda en España y ahora lo es también su voz.

Antes de arrancar con su entrevista, Pablo Motos recordó el éxito internacional de «Campeones», la aplaudida cinta de Javier Fesser que protagoniza Gutiérrez y que representará a España en la próxima edición de los Oscar. «Más allá de la película, su valor está en que consigue darle visibilidad a la discapacidad. Que más de tres millones de personas la hayan visto es fantástico», recalcó Gutiérrez.

Tras ello, Motos le dio la bienvenida a García-Jonsson... que en abril confesó en «La Resistencia», el programa que presenta David Broncano en #0 de Movistar+, que la primera vez que visitó «El hormiguero» –el pasado año–, lo hizo «borracha». «Me daba mucha vergüenza. Ese programa lo veía mucha gente, no estoy acostumbrada a hablar en público... Y bebimos tequila y me emborraché», reconoció la intérprete frente a Broncano. «Iba tan borracha que no me acuerdo de mucho. Hablé poco, porque le desabroché la camisa a Pablo Motos, no le sentó bien y no me hizo más preguntas», explicó la actriz en «La Resistencia».

Los recuerdos de Pablo Motos

En «El hormiguero», Motos le lanzó una «pulla» al presentador del programa de #0. «¿Y no te ha dicho nada Broncano por venir aquí?», preguntó. «Están un poco 'picaos', porque tendría que haber ido esta semana a "La Resistencia". Me encantaría ser como Dios, que está en todas partes, pero no puede ser», explicó García-Jonsson.

Tras ello, Pablo Motos recordó aquella «primera vez» de la actriz. «La primera vez que vino estaba nerviosa... y se puso "adobada" con tequila...», recordó el presentador de «El hormiguero». «Que me regalasteis vosotros...», dijo su invitada, emplazada por Motos a dar más detalles. «No recuerdo mucho de lo que pasó. Esto (la televisión) va súper rapido y yo por entonces no estaba en mi mejor momento mental», confesó. «Pero no te diste cuenta...», le dijo a Motos, en tono condescendiente.

Sin embargo, el presentador tenía un as bajo la manga. «Bueno... no me he dado cuenta hasta que lo he revisado...», relató, antes de dar paso a un vídeo de aquel primer día de García-Jonsson en «El hormiguero», donde acudió junto a Jon Kortajarena y Daniel Grao para promocionar el filme «Acantilado». «Mi reputación... no sé donde va a quedar», enfatizó la actriz tras la emisión del vídeo.

«Lo impresionante es el careto de Kortajarena», acertó a decir Gutiérrez. Sin embargo, la actriz no le dio más importancia. «Bueno... está acostumbrado a mí, a verme así», expresó entre risas en «El hormiguero».

Instantes después, Motos les emplazó a hablar acerca de su trabajo como dobladores. «Es muy difícil doblar, pero te lo pasas muy bien. Y luego ves tu voz en un dibujo animado y es muy guay», comentó García-Jonsson. «Aquí ya viene todo dado. No es como actuar, como doblador solo tienes que dotar de voz a tu personaje. Es muy complicado darle colores y matices. Por eso admiro tanto el trabajo de los dobladores, especialmente en España. En este país tenemos a los mejores del mundo. Cuando doblas, te das cuenta de lo difícil que es hacerlo», apostilló Gutiérrez en «El hormiguero».