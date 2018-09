Actualizado 19/09/2018 a las 22:18

Este miércoles, la intérprete madrileña Adriana Ugarte acudió al plató de «El hormiguero» para promocionar su nueva película, «Enamorado de mi mujer». Una comedia francesa que protagoniza junto al reconocido intérprete galo Gérard Depardieu y que desgranó ante Pablo Motos en el programa de Antena 3.

La actriz se presentó radiante en «El hormiguero», donde habló durante varios minutos sobre su próximo filme, que se estrena este viernes en los cines españoles. Sin embargo, pese a su experiencia en el Séptimo Arte y en televisión, Ugarte reconoció sus «nervios» ante Pablo Motos. «Este es mi décimo o undécimo "hormiguero", pero estoy atacada».

Después, el presentador le preguntó acerca de su relación con Depardieu. «Estamos un poco distanciados a nivel generacional. Rodando con él era como... "no sé si voy a estar a la altura"», confesó la actriz en «El hormiguero», en referencia a la veteranía de su compañero de reparto.

Ante sus palabras, Pablo Motos fue más allá. «Es que Depardieu no parece que sea la persona a la que más le gusta la gente. Quiero decir, que no es el señor que te abre la puerta en el ascensor», expresó sobre el actor. Tras ello, Ugarte le contradijo. «Pero luego sí es así. Cuando le conoces, es una gran persona», espetó. «De hecho, en el rodaje nos abrazamos. Y luego me vio los tatuajes, que nos unieron. Incluso tenemos uno que es igual. Pero yo me lo hice a los 18 y él, a los 12», reconoció la intérprete ante Motos.

El presentador de «El hormiguero» también quiso indagar en el contenido de las conversaciones entre ambos. «Hablábamos de amor», expresó la artista, que se prodigó sobre la película. «Lo que más me sedujo del gion fue el trasfondo. El cine, cuando se hace así, se muestra de una manera diferente. Tras la apariencia de un mundo de fantasía, hay una reflexión muy chula», prosiguió.

Tras ello, la conversación fue subiendo de tono. «La película va sobre fantasías prohibidas. ¿Pero eso está tan mal?». De nuevo, Ugarte matizó a Motos. «No, creo que está muy bien. De hecho, creo que en nuestras vidas ponemos demoasiadas censuras y límites», recalcó en «El hormiguero».

Ante su comentario, Motos sacó a la luz su faceta más personal. «Claro, porque una cosa es el amor, pero otras las fantasías, como la que en la película el protagonista tiene con la novia de su mejor amigo. Eso le pasa a todo el mundo. Pero está mal reconocerlo», opinó. «¡Me encanta esta conversación!», le aplaudió Ugarte. «Todavía seguimos anclados en el modelo romántico. Parece que si no somos fieles a la realidad, rompemos con lo normal».

En ese aspecto, ambos se prodigaron. «Cada miembro de cada pareja debe tener una zona privada. No hacer preguntas que no se deben. A ver si te van a contestar...», espetó Motos. «Claro, no preguntes cosas que no quiertes saber» señaló Ugarte en «El hormiguero».