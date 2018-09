Los duros insultos de Nagore Robles a Miguel Temprano: «¡Esto es la casa de Torrente!»

Actualizado 12/09/2018 a las 00:10

Este martes tuvo lugar una nueva edición de «Ven a cenar conmigo: Gourmet edition», la adaptación con famosos del concurso de Cuatro emite. Desde la pasada semana y hasta el próximo 2 de octubre, los invitados al concurso de la segunda cadena de Mediaset, que deberán convidar al resto de comensales a cenar, son los «grandes hermanos» Nagore Robles y Ismael Beiro; la presentadora Ivonne Reyes; el periodista del corazón Miguel Temprano; y Mar Segura, exconcursante del reality de La Sexta «Mujeres ricas».

La pasada semana, la primera de esta nueva edición de «Ven a cenar conmigo: Gourmet edition», le tocó cocinar a Ivonne Reyes, en una cena que estuvo marcada por los comentarios machistas de Miguel Temprano. El periodista era el encargado de planificar la velada de este martes y Nagore Robles mostró su aversión hacia él desde el primer minuto. «Miguel representa todo lo que me provoca acidez y azufre en el estómago», aseguró antes de la cena.

Pese a contar con cierta animadversión, Temprano trató de preparar una buena velada. Apostó por una cena mexicana, con un menú formado por un cebiche de pescado y marisco como entrante; tortitas de atún del Estrecho de segundo plato; y un «margarita» de postre. Todo ello, como no podía ser de otro modo, regado con tequila y mucho picante. A Nagore no le fascinó la cena, y al enterarse de que el periodista serviría pescado del Estrecho, no pudo contenerse. «¡Estrecho es lo que estás tú de esto!», gritó, llevándose la mano a la cabeza y señalándose el cerebro.

Temprano trató de sorprender a sus invitados, aunque Nagore ya le tenía tomada la matrícula. Nada más entrar en su casa y con ayuda de Ismael Boiro, comenzó a hurgar entre las habitaciones del periodista. «¡Esto es la casa de “Torrente”, madre mía!», espetó con expresión de asco ante la decoración del hogar, mientras revolvía las pertenencias de Temprano.

Tensiones no resueltas

Aparte de ellos, Nagore no tardó en volver a tildar de machista solo unos minutos después al periodista, cuando sirvió dos tortitas de atún para él y para Ismael y únicamente una a las tres mujeres. Mar Segura e Ivonne Reyes no le dieron importancia, pero Nagore sí. «¡Dos tortas les daba yo a cada uno!», exclamó indignada.

La velada, no obstante, sirvió para que Temprano e Ismael limasen rencillas pasadas. «Hace años, llamé por teléfono al director de la revista “Sorpresa” y le dije: “Tengo un texto demoledor”, que era sobre ti. Gané 12.000 euros. Te ofendí públicamente y nunca te pedí perdón», expresó el periodista ante el ganador de la primera edición de «Gran Hermano». Lejos de escudarse en el rencor, Ismael le perdonó con un gran abrazo.

Aunque pese al emotivo momento, Nagore seguía en sus trece en su actitud contra Temprano. Al llegar los postres, tampoco pudo contenerse ante el «margarita», que no fue muy del agrado del resto de comensales. «Es de los mejores “margaritas” que he probado nunca», reconoció en primera instancia, antes de soltar la estocada definitiva. «Pero también, de los peores postres», enfatizó, dejando claro que para ella un cóctel no es la mejor manera de terminar una cena.

El momento de las votaciones no quedó tampoco exento de polémica. Mar Segura e Ivonne Reyes reconocieron su trabajo con un 6 sobre 10. Ismael le dio un 5, pero Nagore no le aprobó. «Ha fallado en absolutamente todo como anfitrión. Ha sido malísimo», expresó, antes de votarle con un 2. Con solo 19 puntos sobre 40, Temprano suspendió con su cena y queda por detrás de Ivonne Reyes, que sumó 21 en la primera velada.