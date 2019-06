El dardo de Monedero a Ana Rosa: «Yo estoy aquí por amor, porque por ideología no puede ser»

Actualizado 18/06/2019 a las 11:34

No es la primera vez que sucede ni probablemente será la última. Ana Rosa Quintana y Juan Carlos Monedero han evidenciado en contadas ocasiones sus diferencias irreconciliables con tensas conversaciones en televisión. Ya en abril, cuando el ex de Podemos visitó el plató de la presentadora de Telecinco, la presentadora le llamó la atención por opinar en lugar de analizar, para enfado de este, que la acusó de ser «el corazón de la derecha española».

Esta mañana, Monedero ha regresado al plató de «El programa de Ana Rosa». Tras la petición de la presentadora de que le explicara los términos de cooperación y de coalición, términos que han aparecido en las negociaciones entre el PSOE y Podemos. «Pedro Sánchez quiere que Podemos vuelva a ser una ONG», ha asegurado Juan Carlos Monedero, que cree que el PSOE quiere que Podemos le vuelva a hacer el favor sin nada a cambio.

Ha sido entonces cuando Monedero ha llegado a comparar la situación con la obra de Shakespeare «Romeo y Julieta», a lo que la presentadora le decía que este no creía en el amor. Monedero, en tono bromista, no dudo en contestar a Ana Rosa Quintana: «Yo estoy aquí por amor, porque por ideología no puede ser». A lo que Ana Rosa contestaba: «No empecemos. Si yo no fuera una persona abierta a todas las ideologías y plural, tú no estarías aquí».

Con su referencia a Shakespeare lo que quería decir Monedero es una frase de Julieta. «No es igual la fragancia de la rosa la llames como la llames», terminaba Juan Carlos Monedero, diciendo que da igual que cambien el nombre al gobierno, ya que va a ser lo mismo.

Idas y venidas

Ana Rosa Quintana ha querido dejar claro que su programa es un espacio «abierto a todas las ideologías» y que por ese mismo motivo son bienvenidos todos aquellas personalidades que tengan algo (coherente) que decir. Sin embargo, Monedero, quien ha acudido al plató de «El programa de Ana Rosa Quintana» en diferentes ocasiones, se ha empeñado en que esa afirmación no es del todo cierta ya que todos los colaboradores son de la misma línea editorial.