Cuando Julia Otero rechazó presentar Gran Hermano

Actualizado 22/11/2018 a las 21:52

Durante años, Mercedes Milá fue la cara visible de Gran Hermano. Dura cuando tocaba, carismática, fue un varapalo cuando, después de varias ediciones, Mediaset fichó al hombre para todo de Telecinco, desbancando a la presentadora por excelencia del reality más longevo de la televisión española.

Aunque Jorge Javier Vázquez salvó los muebles, la versión de los anónimos de Gran Hermano se le resiste más que la de los famosos Pero todo estuvo a punto de ser completamente diferente.

Hace casi dos décadas, en el año 2000, cuando el formato de Telecinco arrancó su longevo periplo televisivo, la cadena tentó a la periodista Julia Otero para presentarlo.

Así lo ha contado la locutora de OndaCero en una entrevista en la revista «Lecturas»: «Me tuvieron toda la tarde enseñándome vídeos del "Gran Hermano" de Holanda. No me creí lo que estaba viendo. Y dije: "No, no lo haré". Me hubiera muerto de vergüenza».

Galardonada con el Premio Ondas 2018, –«tengo una manda»–, la periodista repasó su trayectoria, sus años en Televisión Española, donde entrevistó a «estrellas que admiraba mucho con 28 años», y aprovechó la ocasión para mandar un recado a la nueva generación, usando un símil entre su relación con el sexo y crispación actual de la sociedad: «Los jóvenes piensan que han inventado el sexo y de pronto descubren que la tatarabuela también lo hacía. Con la crispación pasa lo mismo, pero tendemos a pensar que el tiempo en el que estamos es siempre el más grande».