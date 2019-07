Actualizado 10/07/2019 a las 23:18

«Supervivientes» regresó este miércoles a las veladas de Telecinco con «Supervivientes: Última hora», el programa que conduce Lara Álvarez en la primera cadena de Mediaset y que repasa la actualidad más inmediata del «reality» de Honduras. Lo hizo con una emisión un tanto especial, pues la de hoy ha sido la última entrega del espacio de Álvarez en la presente edición del formato.

«Los concursantes deben hacer ya balance de su paso por el concurso, porque ya está en su recta final. El premio cada vez está más cerca», dijo la presentadora, para abrir la noche. El programa repasó varios de los momentos vividos en las últimas horas en la isla, como una tensa discusión entre Fabio Colloricchio, Mónica Hoyos y Omar Montes a cuenta de la comida. «¡Al final vais a llegar a las manos!», les dijo Mahi, tratando de conciliar.

Mónica también protagonizó el que fue otro de los instantes del programa. Sucedió cuando, hablando para ella misma, comenzó a rememorar a Isabel Pantoja. «Cuánto te echo de menos... aunque sea para discutir. Además, que para mí eras la mejor superviviente», dijo, antes de hablar abiertamente para las cámaras de «Supervivientes: Última Hora».

«Sí, lo reconozco. Es oficial. Echo de menos a Isabel. A pesar de que a veces... sí no, no sí, me había acostumbrada a tenerla al lado. Era mi “partner”. Igual que Omar tiene a Albert o Fabio a Mahi, pues yo la tenía a ella. Pero ahora estoy sola. Me quedo descolgada, como siempre. La echo mucho de menos. Han sido tres meses juntas... y nos tenemos que separar justo ahora», desveló la televisiva.

Unas declaraciones que llamaron la atención de gran parte de los seguidores del «reality», a colación de los múltiples enfrentamientos que Mónica ha protagonizado con Pantoja en las once semanas que ambas han compartido en Honduras. Entre otras «lindezas», la exmujer de Carlos Lozano calificó a la tonadillera de «mala persona» y «sinvergüenza». Además, llegó a llamarla «hija de puta» hace menos de un mes y la acusó de no querer realizar las diferentes tareas de la isla.

Sus cariñosos comentarios hacia la cantante este miércoles en «Supervivientes: Última hora» no pasaron desapercibidos para parte de la audiencia del programa, que percibió un movimiento estratégico en la actitud de la presentadora peruana. «Y está Mónica a la desesperada diciendo que echa de menos a Isabel Pantoja... con lo que ha rajado de ella y lo falsa que ha sido con ella. Busca que la salven los seguidores de Isabel. Las representaciones se le están yendo de las manos», opinó una usuaria. «Hija, que por mucho que lo repitas no nos vas a convencer», agregó otra. «¡Lo que faltaba! No se puede ser más falsa», comentó una más. Otro, por su parte, fue más allá. «Esta mujer tiene unos ataques muy extraños...».

