Cristina Ramos, la española que estuvo a punto de ganar la versión mundial de «Got Talent»

Actualizado 16/07/2019 a las 13:26

Cristina Ramos está triunfando por todo el mundo. Después de alzarse como ganadora de «Got talent España» en el año 2016, ha conseguido una carrera mundial sin precedentes. Su último hito ha sido convertirse en la única europea que ha estado en la final del «Got talent» mundial que se está celebrando en China.

De la mano de la cadena asiática Hunan TV, Ramos ha conseguido llegar hasta la final a ocho de «World's Got Talent», un formato jamás realizado en el mundo y que está teniendo una enorme repercusión por todo el globo. Además, Ramos no ha llegado hasta esa posición por casualidad: consiguió recibir el botón dorado de David Foster, el productor musical más galardonado en la historia de los Grammy. Su apoyo lo recibió gracias a una impresionante versión de «El amor es un pájaro rebelde», perteneciente a la ópera «Carmen», de Georges Bizet, que interpretó en tres idiomas distintos: francés, chino e inglés.

Una vez en la final, tristemente, Cristina Ramos no pudo completar su gesta, ya que no llegó a ganar el «World's Got Talent», pero no le quita labor a la enorme hazaña conseguida. En su número para la final, que tuvo lugar el pasado viernes, Ramos realizó un enorme espectáculo en el que rock y lírica se combinaban, con el intento de seguir convenciendo a los espectadores y al jurado. Al ritmo de «Bohemian Rhapsody», de Queen, Ramos, ataviada con un vestido dorado, ha intentado cautivar al público. «Decir que este arreglo tan loco estaba pensado para hacerla a dúo con otro artista, pero a 48 horas de la final los productores decidieron que cantara sola», aseguró en las redes sociales la propia Ramos.

Pero, a pesar del éxito que está teniendo por todo el mundo, Cristina Ramos sigue sintiéndose muy española. Ejemplo de ello lo compartió con el mundo entero el pasado 7 de julio, San Fermín, día en el que tenía que realizar uno de los ensayos de su actuación de cara a la final de «World's Got Talent». Por esta fecha tan señalada, quiso dedicarle una jota al santo sobre el escenario asiático, y la compartió con sus seguidores por las redes sociales.

Carrera de éxitos internacionales

Pero no ha triunfado únicamente en China Cristina Ramos. El mundo se le empieza quedar pequeño para la canaria, porque después de triunfar en «Got talent España», Ramos puso rumbo hacia América, donde también ha logrado un éxito totalmente inesperado. La artista llegó a Estados Unidos para participar en «America's Got Talent», en una edición en la que el propio Simon Cowell, jurado y creador del formato original, llamó personalmente a los artistas para concursar.

De nuevo, Ramos logró colarse en la final del formato, quedando en cuarta posición y superando a artistas conocidos en todo el mundo como Susan Boyle. De nuevo, de la mano de Queen quiso aparecer en la final de la versión americana, en un show formado por varios de los finalistas.

Pero uno de los mayores logros que ha cosechado Cristina Ramos fue alzarse como ganadora de «La Voz México» en el año 2018. Hito, de nuevo, alcanzado con la banda británica, y con el tema «Show must go on».

Cuando termine con su periplo asiático, Cristina Ramos tiene previsto regresar a Europa, a la capital del Reino Unido exactamente, para volver a centrarse en un nuevo formato televisivo del que tampoco ha trascendido demasiado.