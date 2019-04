El continuo duelo entre Kiko Rivera y María Jesús

Actualizado 11/04/2019 a las 19:41

«GH Dúo» sigue dando sorpresas en su recta final. Los principales afectados, esta vez, han sido los finalistas (especialmente Kiko Rivera y María Jesús Ruiz) que se quedaron de piedra al descubrir que tienen que esperar 24 horas para conocer el nombre del ganador del reality. Y es que el maletín es cosa de dos: los dos concursantes han dejado sin opciones al premio a Juanmi, que se ha convertido en el cuarto finalista, y a Albalá, que ha sido tercero. Ya en soledad, Kiko y María Jesús se han enfrentado a un juego, el de la verdad, que contra todo pronóstico les ha unido inesperadamente..

Desde que llegaron a la casa de Guadalix de la Sierra Kiko Rivera y María Jesús Ruiz dejaron claro que no habían entrado en «GH Dúo» para hacer amigos. Había muchos concursantes para hacerse con el trono de favorito (como Ylenia Padilla o Sofía Suescun) y otros que rápidamente calaron entre la audiencia, como Irene Rosales o Julio Ruiz, expareja de María Jesús. Ahora, a escasas horas de salir de la casa, volvieron a mostrar que no se agradan mutuamente.

Los finalistas repasaron juntos su paso por «GH Dúo» antes de saber que ni Albalá ni Juanmi continuaban en la casa. María Jesús Ruiz fue la primera en hacerlo. La exmiss aseguró que cree que muchos de sus compañeros no la han tratado bien. Entre ellos, destacó a Antonio Tejado, quien, para ella, «acaparó a la mayoría de la casa para que fueran con él».

Pero también ha aparecido el nombre de Kiko Rivera entre los señalados por hacer que se sintiera odiada y rechazada. «Recuerdo las veces que me ha llamado maleducada y me ha dicho que soy una mujer microondas. Eso ha sido muy duro para mí porque no ha sido en una ocasión, han sido muchas veces», dijo. Por suerte para la miss, ha contado con el apoyo de Juan Miguel, Raquel, Candela y Yurena, y ha descubierto que tiene «más capacidad de aguante de la que pensaba».

Tras María Jesús Ruiz, llegó el turno de Kiko Rivera, quien aseguró que es una nueva versión de sí mismo tras su paso por la casa de «GH Dúo». «Me llevo muchos amigos… a la única persona que no me llevaría de aquí es a María Jesús», reflexionó Kiko en el confesionario antes de definir su paso por el concurso como «especial».

El hijo de Isabel Pantoja hizo un repaso de sus peores momentos en Guadalix de la Sierra, entre ellos parecía haber una pizca de remordimiento por cómo ha tratado a María Jesús. «Mis peores momentos han sido estar estos últimos días sin mi mujer o cuando me abrí de esa manera contando mi adicción a las drogas, que por una parte me liberé muchísimo, pero por otra el pensar qué piensa la gente te tiene ahí un poco con la cosilla en el cuerpo. Pero también el día que me equivoqué al expresarme en una discusión con María Jesús, no por lo que pensara si no por cómo lo dijo», explicó.

La velada terminó con María Jesús Ruiz y Kiko Rivera descubriendo no solo que son los finalistas de «GH Dúo» sino que tienen que quedarse un poco más en la casa. Los dos finalistas vieron sus porcentajes (41,6% y 31,2%). ¿A quién corresponderá cada uno? Tendremos que esperar hasta la gran final que se emitirá esta noche de jueves (22.00, Telecinco).