La cita más disparatada en «First Dates»: «Quiero a un hombre que sea sumiso como un perro»

Actualizado 14/01/2019 a las 22:25

«First Dates» afronta su segunda semana del año cuando queda un mes justo para el 14 de febrero, día de San Valentín, el patrón del programa. «Este no es un restaurante cualquiera», recuerda siempre Carlos Sobera al empezar el espacio de Cuatro. Como viene siendo habitual, «First Dates» no defrauda a la hora de mostrar al espectador lo más granado de la sociedad española.

Estrenó la semana una comensal como difícilmente habrá otra igual en los próximos meses. Marisa es una granadina de 36 años que se autodenomina «artista». La andaluza llegó con una lista de condiciones bastante disparatada: «Yo busco a un hombre femenino, que se vista de mujer y sea así un poquito...También quiero a un hombre que sea sumiso, porque yo soy muy dominante». Pero no se quedó ahí y pasó a relatarle a un ojoplático Sobera los pormenores de su dominación: «Tengo máscaras y guantes para crear situaciones de terror. Me visto de negro para crear atmósferas tétricas».

«Pero hay otra cosa muy importante», avisó Marisa, «tiene que ser un tío que sea solo para mí, completamente mío. Quiero que sea un perro arrastrado a mis pies. Yo no soy fiel, soy leal; y quiero que él sea como yo». «Pues lo tienes difícil esta noche», le advirtió el cocinero. De todos modos, el presentador hizo pasar a Johnny, un cocinero onubense de 45 años. «Pues yo no soy sumiso para nada», avisó nada más llegar, «soy muy pasional y muy sexual, y si dijera animal sería más correcto. Pero tengo también un rasgo muy contradictorio y es que soy muy sensible».

A primera vista a Marisa no le satisfizo su pareja: «Lo veo muy poquita cosa, creo que no voy a tener ni por dónde empezar con él físicamente hablando». Por su parte, él declaró que «lo que más me llamó la atención de ella fueron sus ojos». Nada más conocerse ella le avisó de que un «pollito me ha cagado aquí en el vestido y no lo he limpiado. Porque yo crío pollitos entre mis pechos y luego los dejo libres por mi casa».

Ya sentados a la mesa llegó el primer desencuentro entre ambos. Johnny le contó que «a mis 45 años me he dado cuenta de que yo busco orgasmos emocionales». Marisa le cortó de inmediato: «Pues a mí lo físico es lo único que me importa». Luego ella se lanzó a preguntarle si le gustaba vestirse de mujer, y él contestó que a veces sí que lo había hecho.

Acto seguido Marisa consideró oportuno hablarle a su pareja sobre sus fantasías sexuales: «Yo he cumplido todas las fantasías que se me han pasado por la cabeza. Y la que se me ocurre ahora es darte de comer, aunque a lo mejor te sientes humillado». Johnny accedió a complacerla y se dejó dar de comer. «Me tratas como un bebé», se quejaba luego.

Marisa reconoció en el confesionario que estaba «tanteando el terreno para ver si es verdad que se deja humillar, y él ha aceptado. Esto era una prueba, y además he ganado puntos por hacerlo delante de todo el mundo». De ahí pasaron a una delirante conversación sobre política en la que ella confesó haber sido «muy de derechas». «Me pone que seas tan radical», le jaleó Johnny.

No obstante, él pensaba que ella «solo quiere llamar la atención para ser diferente. No me he creído nada de lo que me dijo de que busca a una pareja que se parezca a un perro». Empezó a rebelarse y ya entonces Marisa se dio cuenta de que el carácter de su pareja no sería fácil de doblegar. «Buenos, ¿nos desnudamos o algo?», propuso Johnny para romper el silencio.

Llegó el momento de la decisión final y Marisa dijo que no quería tener una segunda cita con Johnny. Tomó la palabra el cocinero: «Yo tampoco tendría una segunda cita contigo, aunque sé que seguro que voy a quedar contigo para follar». Marisa le cortó y le dijo que eso no sería así, pero él continuó con su discurso acusándole de «no ser coherente, porque tus argumentos no decían lo que decía tu mirada. No me creo ese rol que has creado». Y cada uno se marchó por su lado.