Cierra el Juan de Austria, uno de los restaurantes más reconocidos de «Pesadilla en la cocina»

Actualizado 23/04/2019 a las 18:27

Hace tres años, Alberto Chicote acudió al restaurante Juan de Austria de Madrid con un complicado reto: sacar a flote a este «asador» que finalmente ha cerrado sus puertas. Pese a las reformas que el chef y el equipo de «Pesadilla en la cocina» le hicieron, no han conseguido sacar el negocio adelante. El programa de televisión proporcionó una nueva identidad al «chiringuito» de Enrique y lo transformaron en un verdadero «asador», pero esto no fue suficiente para cesar las críticas y ahora, sus dueños, según publica «Nueva España», han decidido cerrar el negocio.

«Malo no, lo siguiente»: se puede leer aún en foros de opinión como Tripadvisor. Juan de Austria es uno de los restaurantes más recordados por los espectadores de «Pesadilla en la cocina». Las calurosas peleas con el propietario, los «vaciles» de la cocinera, sus platos incomibles, su desfasada decoración... Chicote creyó que con una reforma integral podrían reflotar el negocio, pero no.

«De asador solo tiene el nombre», «el exterior engaña» o «¡un timo!» son otras de las críticas que se pueden leer. De hecho, parece que tras la reforma que hizo «Pesadilla en la cocina», la situación no hizo más que empeorar: «El nuevo menú es malo no, lo siguiente. No sólo han subido los precios, también han bajado la calidad».

Son muchos los restaurantes que han recibido la visita y han sido reformados por «Pesadilla en la cocina», pero muy pocos han sido capaces de superar los malos momentos que atravesaban. El programa de Alberto Chicote seguirá intentando evitar el cierre de los restaurantes que soliciten su ayuda en una nueva temporada que está preparando en estos momentos.