Los chistes más polémicos de David Suárez, el colaborador despedido del programa de Dani Mateo

Actualizado 25/04/2019 a las 01:07

El pasado martes, trascendía la noticia de que el humorista gallego David Suárez era despedido de Prisa Radio después de que, a través de Twitter, hubiera hecho un chiste acerca de las personas con discapacidad. «El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el Síndrome de Down», escribió el cómico en la citada red social.

A pesar de que el perfil de Suárez está repleto de mensajes similares, su «tuit» tuvo mucha repercusión y fue duramente reprobado por varias personalidades públicas. Fueron los casos de los periodistas Hermann Tertsch y Emilio Pineda; de la actriz Itziar Castro y de Iván Madrazo, ganador de «Gran Hermano 10», que cargaron contra el comediante por su comentario, que rápidamente trascendió cualquier límite. Hoy, el «tuit» ha generado cerca de 20.000 interacciones en Twitter y el humorista ha sido despedido de los dos espacios en los que trabajaba en Prisa Radio: «Comedia perpetua» en Cadena Ser y «Yu, no te pierdas nada», el programa que presenta Dani Mateo en Los40.

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 18 de abril de 2019

La «gracieta», no obstante, no es la única de este estilo proferida por el gallego, que basa su modo de actuación en la frivolidad. En el «humor negro», como el propio Suárez afirmó en un comunicado emitido en la citada red social. El mes pasado, ya bromeó con la misma enfermedad. «Los prefijos son muy importantes. Por ejemplo, si una persona escribe 'subrealista' ya sabes que es subnormal». Hace solo unos días, «atacó» a otro sector. «Quitarle un caramelo a un niño es muy fácil. Sobre todo si primero le quitas la silla de ruedas».

Quitarle un caramelo a un niño es muy fácil. Sobretodo si primero le quitas la silla de ruedas. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 9 de abril de 2019

Los prefijos son muy importantes. Por ejemplo, si una persona escribe 'subrealista' ya sabes que es subnormal. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 6 de marzo de 2019

Blanco de sus comentarios fueron asimismo hace poco las personas que apuestan por los implantes capilares. «El que apoya no folla. Pero el que se pone pelo en Turquía tampoco porque queda fatal y se le nota un montón». Más «gore» fue su último chiste sobre el cáncer. «Mi exnovia pasó de no afeitarse las ingles a un día afeitarse todo el cuerpo. Algo bueno tenía que tener la quimioterapia». También con los andaluces. «Hacer un Ironman en Andalucía se llama madrugar».

El que apoya no folla. Pero el que se pone pelo en Turquía tampoco porque queda fatal y se le nota un montón. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 28 de marzo de 2019

Mi exnovia pasó de no afeitarse las ingles a un día afeitarse todo el cuerpo. Algo bueno tenía que tener la quimioterapia. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 28 de marzo de 2019

Hacer un Ironman en Andalucía se llama madrugar. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 23 de marzo de 2019

Sus «tuits», no obstante, no quedan ahí. «El secreto para que una chica caiga rendida a tus pies es regalarle flores. Ayuda que las flores huelan mucho a cloroformo», escribió el mes pasado, poco después de bromear con el caso de «La Manada». «He visto un documental de física cuántica y ahora tengo miedo de que se abra un portal espacio temporal y me absorba. Y que luego dentro del portal aparezcan los de la Manada y me tiren el móvil y me violen».

El secreto para que una chica caiga rendida a tus pies es regalarle flores. Ayuda que las flores huelan mucho a cloroformo. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 11 de marzo de 2019

He visto un documental de física cuántica y ahora tengo miedo de que se abra un portal espacio temporal y me absorba. Y que luego dentro del portal aparezcan los de la Manada y me tiren el móvil y me violen. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 8 de marzo de 2019

El pasado año, el cómico protagonizó otra controversia después de que varias mujeres jóvenes les acusasen, a él y al también humorista Antonio Castelo, de haberles enviado imágenes de carácter sexual. Entonces, Suárez salió indemne, pero Castelo fue apartado de «Yu, no te pierdas nada». Hoy, colabora en «Todo es mentira», el programa diario que dirige Risto Mejide en Cuatro. Hace unos meses, Dani Mateo, presentador del programa en el que colaboraban ambos cómicos, también se vio envuelto en una sonada polémica por sonarse los mocos con la bandera de España en un «sketch» de La Sexta.