Actualizado 05/04/2019 a las 23:29

Este viernes Telecinco emitió el esperado especial de «Mi casa es la tuya» en el que Bertín Osborne sentó a su mesa, por separado, a Albert Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal. A la cita también habían sido invitados, tal y como confirmó Mediaset, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, aunque los líderes de Podemos y PSOE han preferido declinar la entrevista.

Esta era la primera vez que el líder de Vox, Santiago Abascal, aparecía en televisión desde el comienzo la precampaña. El político ha rechazado la invitación de «El Hormiguero», al igual que Sánchez, algo que sí han hecho ya Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Este último, precisamente, aprovechó su entrevista cen «El Hormiguero» para dejar algún que otro mensaje a Casado: «Le ofreceré el ministerio de universidades», aseguró el político catalán.

Gracias a los avances publicados por Telecinco y por el propio Bertín Osborne, la audiencia pudo conocer algunas de las preguntas a las que se verían enfrentados los candidatos durante el programa. «Me he permitido algunas de las preguntas que todos queremos hacerles», dijo el entrevistador al comienzo del programa, «pero por encima de todo he querido conocer a la persona por encima del político».

El primero en ser entrevistado fue Pablo Casado, hijo de médico y profesora y quinto de seis hermanos como contó Bertín. El popular llegó con un kilo de carne de Ávila para agasajar a su entrevistador. «Lo estoy pasando pipa en la campaña», le confió Casado, «me estoy haciendo la vuelta a España, porque hay que echarle horas».

«¿Tú crees que la gente te conoce?», fue la primera pregunta de Bertín. «Creo que de los que se presentan a las elecciones al que menos», respondió el popular, «pero ya he sido portavoz del partido, me gusta dar la cara y tengo relación con la prensa. Además, me encanta la política: esto es una vocación para ayudar a la gente». En este punto, Casado le hizo una confesión a Osborne: «Cuando decidí presentarme al congreso hice una búsqueda de trabajo y encontré, en París, porque si no ganaba no quería molestar. Mi mujer y yo llegamos a mirar colegios y todo».

Tras la primera escena con Casado se pasó el recibimiento de Rivera, que apareció con una empanada gallega bajo el brazo. «El último que trajo empanada fue Rajoy», recordó Bertín. Empezaron hablando sobre los padres del político: «Mi familia me ha apoyado siempre». Sobre sus planes en caso de llegar a la Moncloa, Rivera dijo ser «bastante prudente. No me gusta hablar de lo que pueda pasar antes de que suceda».

El último al que vimos llegar a casa fue a Santiago Abascal, que obsequió a Bertín con un vino y unos pimientos rellenos de quinoa hechos por su mujer. «Son pimientos ecológicos y españoles», aclaró el político al llegar. «Pensaba que ibas a venir a caballo», bromeó el entrevistador. Sobre su campaña, Abascal contó que estaba siendo «más relajada que los demás. Dicen que estoy desaparecido, pero los demás andan todos como pollos sin cabeza». Bertín quiso saber por qué el líder de Vox no concedía más entrevistas: «Los medios nos han ninguneado y nos tratan injustamente. Pero nos hemos dado cuenta de que no les necesitamos, porque llegamos a la gente por las redes sociales».

Tras esta primera escena de presentación pasaron a la charla en profundidad. Casado empezó hablando sobre sus orígenes leoneses, sus padres y sus hermanos. «Estamos muy unidos y nos vemos mucho», contó el invitado. «¿Y cómo llevan que seas político?», se interesó Bertín. «Con resignación», reconoció Casado, «me apoyan, pero mi familia no es de esas de "mira a mi niño, que sale en la televisión". Llevan mal la pérdida del anonimato y las críticas».

Bertín se interesó por la vocación política del candidato. «En mi casa ha habido aversión a la política, porque mi abuelo fue represaliado por el régimen franquista. Era un médico avanzado de la UGT pero le cayeron treinta años de cárcel que se quedaron en seis, aunque nunca pudo ejercer la medicina. Por eso me incomoda cuando me hablan de la memoria histórica. Aquella generación fue ejemplar, porque pasaron página y supieron mirar hacia delante».

El siguiente tema que sacaron fue el de Pablo, hijo de Casado que nació tras solo veinticinco semanas de gestación. «Ahora está fenomenal. Cuando nació era una ratita y las pasamos canutas», recordó el político, «estuvo en coma entubado, pero se agarraba a la vida como un campeón». Al hilo de esta cuestión habló de Iglesias y Montero, que también tuvieron a sus hijos prematuros: «Son unos padrazos y me siento muy cercano a lo que están haciendo. Respeto mucho la ausencia de Pablo para cuidar a sus hijos».

«Me hubiera gustado que viniera Iglesias», se lamentó Osborne, «no le conozco de nada y no nos parecemos, pero me hubiera gustado mucho antes de charlar con él».

Le tocó acto seguido el turno a Rivera, a quien Bertín le preguntó primero por su mudanza a Madrid. «Me costó venir», reconoció el político, «pero me parece una ciudad maravillosa y acogeradora, pero echo de menos mi Barcelona al lado de mar». Sobre la tienda de su madre, frecuentemente atacada por independentistas, Rivera dijo que «hay gente que se dedica a joder y a poner amenazar a lazos amarillos».

Contó Rivera que sus padres le educaron «en la responsabilidad y en la libertad y, a pesar de ser hijo único, no me han educado en el capricho. Cuando suspendía, por ejemplo, me amenazaban con ponerme a trabajar en la tienda. Yo les echaba un cable en verano y en navidades, y tengo la vida del comerciante muy inculcada».

Sobre su juventud, contó que su primera vocación fue la de abogado y luego la de deportista, que le llegó cuando competió en natación y waterpolo.