Carmen Borrego responde a Víctor Sandoval: «He visto a mi madre hecha polvo»

Actualizado 08/09/2019 a las 19:53

Víctor Sandoval ha hablado sin tapujos sobre su polémica salida de «Día a día», programa que presentaba María Teresa Campos y que dirigía su hija Carmen Borrego. En «Sálvame», confesó que no había recibido un buen trato por parte de la presentadora, comentario que no ha agradado a ninguna de sus hijas, con quien ha protagonizado una guerra mediática durante los últimos días.

Tras escuchar la respuesta de Terelu a Víctor llegó el turno de prestarle atención a su hermana Carmen Borrego, quien asegura que no entiende por qué ha propiciado esta situación. «Yo no tengo ningún mal recuerdo con Víctor Sandoval. Que hable lo que quiera», respondió Borrego a las «amenazas» por parte de Víctor, quien asegura guardar mucha información que piensa contar si le tiran de la lengua.

Esta trifulca ha afectado a María Teresa Campos, quien, según su propia hija, «está sufriendo mucho»: «Está hecha polvo porque no entiende nada de lo que está ocurriendo. Mi madre ha dado mucho a esta cadena, ha sido una profesional para que ahora se le tire por los suelos como si jamás hubiese hecho nada. No me parece justo».

Además, Carmen se pronunció sobre la supuesta enemistad entre su madre y Cuca García Vinuesa y niega su relación no se rompió «por un hombre» sino porque «Cuca ponía verde a María Teresa por detrás». «¿Por qué no cuentas el motivo por el que se rompió la relación? (...) Creo mi madre en esa relación ha dado más. Por su parte, mi madre ha sido justa y honrada».