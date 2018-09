Carmen Alcayde, la gran ausente del debate de «Gran Hermano VIP»

Actualizado 16/09/2018 a las 02:25

Este domingo, a las 22.00, llega a Telecinco el primer debate de la nueva edición de «Gran Hermano VIP». Tras el estreno del jueves, Sandra Barneda se pondrá al frente del espacio, que regresa al prime time tras su reubicación pasada la medianoche del año pasado.

Todo está ya listo para que los colaboradores ocupen sus asientos para compartir sus impresiones de la primera gala del programa y las primeras horas de convivencia. Sin embargo, entre las filas de colaboradores habrá una gran ausencia: la de Carmen Alcayde.

La que fuera presentadora de «Aquí hay tomate» va a faltar al estreno de los debates de la edición. Así lo confirmó la propia presentadora a través de una entrevista a El Confi TV: «A mí si me llamaran de los debates lo consultaría con Telemadrid, porque me gustaría que me dieran el beneplácito, pero me encantaría estar», dice la actual presentadora de «Aquí hay madroño» en la autonómica.

Lo cierto es que esta no es la primera ocasión en la que Telecinco prescinden de sus servicios para el programa. En la pasada edición de «Gran Hermano Revolution» Carmen Alcayde tampoco estuvo convocada a los primeros debates. Pero, tras la multitud de mensajes que se quejaban de su ausencia, finalmente acudió como una colaboradora más.

«Aquí hay madroño» y «Plan Renove» en Telemadrid

De momento no se tienen nuevas noticias que de vaya a regresar a Telecinco para acompañar a Barneda en los próximos debates, y debería de contar con el visto bueno de la pública para poder acudir al debate. No obstante, Alcayde tiene en estos momentos dos proyectos en marcha en Telemadrid.

El primero es el ya mencionado «Aquí hay madroño», que continuará durante el curso tras los buenos datos cosechados en el verano, al tiempo que prepara el estreno de «Plan Renove», un espacio en el que los habitantes de pequeñas localidades de la región para renovar algunos de sus objetos más cotidianos –sofás, televisores, teléfonos– tras contestar a unas preguntas.