El cargo de Caffarel en RTVE es incompatible con el de Telemadrid

Carmen Caffarel es, desde el pasado 27 de julio, miembro del Comité de Expertos que propondrá la cúpula de RTVE que sustituirá a la actual administradora única, Rosa María Mateo. La que fuera directora general de RTVE aceptó integrarse en el «comité de sabios» de la radiotelevisión pública estatal -a propuesta del PSOE- sin renunciar a su asiento en el consejo de administración del ente audiovisual autonómico, lo que contraviene la normativa vigente.

La Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid es tajante. El apartado 1 del artículo 17 establece que «los miembros del consejo de administración estarán sujetos al régimen de incompatibilidades establecidos en la legislación mercantil para los administradores, siendo en todo caso incompatibles con la condición de miembro de la Asamblea o del consejo de Gobierno de la Comunidad, con el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación política y con la pertenencia a organismos de dirección en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales».

Los diecisiete integrantes del Comité de Expertos de Radio Televisión Española fueron designados por la Mesa de la Comisión Mixta de RTVE del Congreso y el Senado, por lo que son «cargos de elección o designación política».

Juristas consultados por ABC sostienen que ambos cargos son incompatibles «sin género de duda». Si permanece en el consejo de administración de Telemadrid no puede examinar a los candidatos a dirigir la nueva RTVE. «Los miembros del Comité de Expertos deben actuar con absoluta imparcialidad y profesionalidad, no debiendo ninguno de ellos formar parte de otras empresas o instituciones en las que deban tomar decisiones que puedan, de alguna manera, limitar su neutralidad», añaden.

Se da la circunstancia de que entre las decenas de profesionales que han presentado su candidatura a la dirección general de RTVE hay dos consejeros de Telemadrid, María José Peláez y Alejandro Perales.

Este ha pasado el primer corte, mientras que Peláez no, aunque puede recurrir. Esto significa que Caffarel, desde su asiento en el Comité de Expertos de RTVE, podrá examinar para el cargo a dos personas con las que comparte consejo de administración de la corporación Radio Televisión Madrid.

Carmen Caffarel es una de las profesionales de referencia del PSOE para la gestión de los medios de comunicación públicos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la hizo directora general de RTVE en abril de 2004, cargo en el que se mantuvo hasta enero de 2007. En Telemadrid ingresó como consejera en 2016 a propuesta del PSOE regional, liderado por Ángel Gabilondo.

Percibe 18.000 euros anuales en concepto de dietas por la asistencia a la reuniones del consejo madrileño. El pasado julio accedió al «comité de sabios» de RTVE a propuesta del PSOE en la Mesa de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, junto a Diego Carcedo, Josep Lluís Micó e Isabel Tajahuerce, esta última pactada entre los socialistas, Unidos Podemos, PNV y Nueva Canaria. Está previsto que este comité solo perciba dietas de desplazamiento.

«Consulté con los letrados»

Fuentes jurídicas insisten en que «es incompatible la labor de analizar y proponer a las personas que van a dirigir RTVE con asistir a los consejos de administración de RTVM en los que, tras analizar la información que se facilite, participará en sus deliberaciones y tomará decisiones que afectan a la actividad de la televisión autonómica madrileña».

Carmen Caffarel indicó ayer a ABC que, en su opinión, «no hay incompatibilidad alguna». La exdirectora general de RTVE añadió que «consultó con los letrados de las Cortes antes de aceptar el cargo y me dijeron que no había problema». Sin embargo, admitió que no dirigió consulta alguna a los servicios jurídicos de la Radio Televisión Madrid acerca de una eventual incompatibilidad entre ambas responsabilidades.