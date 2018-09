Jordi Coll

Es habitual que los concursantes de una edición se hayan paseado en calidad de invitados algún año antes. Es el caso del actor Jordi Coll (33), habitual rostro de Antena 3 tras haber protagonizado el serial «El secreto de Puente Viejo» (al que ha regreso temporalmente) y «El Incidente». Este 2018 se ha dejado ver por la serie de Televisión Española «La Otra Mirada» como el marido de una de las profesoras protagonistas. A principios de este año, Coll se calzó los típicos pantalones negros de cuero para interpretar «Lust for life», de Iggy Pop. Y aunque los espectadores le conocen por su faceta como actor (empezó en la autonómica catalana con «Infidels»), Coll ha sido un habitual de musicales como «Fama», «Hair» y «Grease» (que protagonizó junto a Edurne). Coll parece ocupar el hueco de Miquel Fernández o Pablo Puyol.

José Corbacho

Para Corbacho (52) tampoco será la primera vez sobre los escenarios de «Tu cara me suena». Fue durante el último especial del programa en Año Nuevo cuando el polifacético artista imitó a Mario Vaquerizo –pelo en pecho y pezón al descubierto inclusive– cantando «Peluquitas». No es el primer programa de telerralidad en el que participa tras formar parte de la segunda edición de «MasterChef Celebrity», en la que coincidió con Anabel Alonso y Carlos Baute, ambos también participantes de «Tu cara me suena 7».. Corbacho podría recoger el testigo humorístico de exconcursantes como Silvia Abril y Yolanda Ramos.

Carlos Baute

Tras convertirse en el segundo expulsado de «MasterChef Celebrity 2» en 2016, Baute (44) demostrará que lo suyo es dar el cante más que ser un «cocinillas». Como es habitual, el cantante venelozano ya apareció durante la recta final de la sexta edición de «Tu cara me suena». En aquella ocasión se enfundó un vestido rosa, caracterizado como Celia Cruz, para entonar su «Que le den candela». También tiene tablas televisivas, tanto en calidad de jurado –en el fugaz «¡A bailar!», de Antena 3– como presentador en «Elígeme», programa de citas que Cuatro emitió en 2009.

Brays Efe

El polifacético Brays Efe (29) regresa a la imitación tras haber interpretado a una mujer en las dos temporadas de «Paquita Salas». A principios de 2018, el actor y guionista ya participó en el programa como otra mujer, Paloma San Basilio, cantando «La fiesta terminó». El joven grancanario podría ser la gran revelación de la edición.

Anabel Alonso

Tras conformar la mitad de «Las Retales» junto a Bibiana Fernández en la segunda edición de «MasterChef Celebrity», la actriz (53) que se dio a conocer gracias a «7 vidas» también pondrá una nota de humor a «Tu cara me suena». Y lo hará compaginándolo con su papel en «Amar es para siempre», serial de Antena 3 al que se incorporó hace ya 4 años. La actriz también ha ejercido de presentadora en la misma cadena con formatos como «Estoy por ti» (2005) y «Pelopicopata» (2006).

Soraya Arnelas

Edurne, Rosa López, Lorena Gómez y Fran Dieli han sido los concursantes de «Operación Triunfo» que «Tu cara me suena» ha rescatado (ambos programas comparten productora, Gestmusic). Este año será Soraya Arnelas (36)–concursante de «Operación Triunfo 2005»– quien intente mantener el alto listón de sus compañeros «triunfitos». Fue también durante la anterior edición cuando la cantante interpretó «Wuthering Heights» caracterizada como Kate Bush.

Manu Sánchez

Santiago Segura, Josema Yuste, Arturo Valls, Florentino Fernández, David Guapo, David Amor... son algunos de los humoristas que se han atrevido durante los últimos años con la imitación de célebres cantantes. Este 2018 será el andaluz Manu Sánchez (33) el que lo haga tras haber ganado el bronce en «Bailando con las estrellas» (La, TVE) la pasada primavera.

Mimi

Mimi Doblas (26) es la otra repesca de la productora Gestmusic tras convertirse en la primera expulsada de «Operación Triunfo 2017». A pesar de ello, la cantante ha logrado hacerse un hueco en el panorama musical gracias a la banda Lola Indigo y su tema «Ya no quiero ná».

María Villalón

Puede que pocos espectadores la recuerden o reconozcan, pero María Villalón (29) fue la jovencísima ganadora de la primera edición de la versión española de «Factor X», que Cuatro emitió allá por 2007. Una edición de que la salieron nombres como Angy Fernández –que ganó la primera edición de «Tu cara me suena»– y Leire Martínez, ahora integrante de La Oreja de Van Gogh. Durante esta última década, la cantante, además de estrenar varios álbumes, se ha licenciado en Filología Hispánica e incluso sacado un libro de cocina.