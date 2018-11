Broncas y tonteos: los mejores momentos de «MasterChef Celebrity»

La dramática Antonia Dell’Atte

Antonia Dell’Atte ha protagonizado un sinfín de momentazos de la sexta edición de «MasterChef». En todos ellos, ha hecho lo posible por dejar claro que sus compañeros la han boicoteado; incluso aseguró que «'MasterChef Celebrity' ha sido una de las experiencias más traumáticas de mi vida».

La exmodelo italiana considera que el rodaje del programa ha sido muy duro. ¿La razón? Quizás la excesiva competitividad de la exmujer de Alessandro Lecquio. «Me he tomado muy seriamente este programa. Lo he pasado muy mal. Me he dejado la piel», asegura a «Lecturas», quien no comprende que el resto de concursantes no hayan «sido igual que ella». Además, Dell'Atte llegó a asegurar que denunciaría a sus compañeros «por acoso», algo que finalmente no ha ocurrido.

La rivalidad Lomana-Dell'Atte

Ambas han protagonizado varios enfrentamientos desde que arrancase la tercera edición del exitoso concurso de La 1, como dejaron claro durante la propia presentación de esta nueva temporada de «MasterChef Celebrity» en el FesTVal de Vitoria, celebrado el pasado mes. Allí, Dell'Atte se despachó a gusto contra Lomana al ser preguntada sobre el «duelo de divas» entre ambas. «Creo que al final la pobre no es tan diva», señaló la exmodelo, en declaraciones de las que se hizo eco Helena Cortés en ABC.

La italiana llegó a marcharse –tras ser expulsada y antes de ser repescada– llorando del concurso y llamando «fariseos» al resto de aspirantes por no haber recibido ayuda. Durante aquella velada, la empresaria no quiso ayudar a Dell'Atte en la prueba de eliminación, que podía hacerse por parejas y dejó a la televisiva sola ante el peligro. «Estoy mejor aquí arriba», dijo desde el balcón al que se suben los aspirantes «salvados». La italiana fue la única concursante a la que no apoyó ningún aspirante.

El coqueteo de Boris y Jaime Nava

El amor ha vuelto a surgir, o al menos el tonteo, dentro de los fogones de «MasterChef Celebrity» durante esta edición. Boris Izaguirre echó el ojo a uno de los concursantes, al capitán de la Selección Española de Rugby, Jaime Nava. El famoso escritor no pudo resistirse a los encantos del atractivo deportista y terminó declarándose en más de una ocasión. Lo que no se esperaba Izaguirre es que el deportista le siguiese el juego.

Esta pareja nos ha dejado grandes momentos como las salidas de tono de Boris mientras gritaba que se distraía en la cocina todo el rato al ver de frente a su «conquistador», Jaime, y sus orejitas. «Hay coqueteo entre los dos, el coqueteará, yo coqueteo; pero no me va el rollo. Pero de aquí saldrá una buena amistad», confesó Nava.

El desmayo de Carmen Lomana

Aunque no fue de los mejores momentos de la edición, sí que recordaremos siempre el percance que sufrió Carmen Lomana durante una prueba de eliminación. La prueba consistía en hacer el máximo número posible de platos con el microondas, una situación de mucha tensión que llevó a la empresaria a preguntar incluso: «¿Me estoy muriendo?».

Finalmente, debido a la preocupación del jurado y de sus compañeros, la empresaria abandonó los fogones durante la eliminatoria. Eso sí, su percance no le perjudicó de cara a la eliminación, pues los pocos platos que había preparado superaban con creces a los de algunos de sus compañeros. Fue finalmente Xuso Jones quien, tras no convencer al jurado con sus elaboraciones, abandonó el popular programa culinario. «Estoy muy agradecido a todo el equipo y, sobre todo, a mis compañeros, que son la caña».

El mal perder de Santiago Segura

El cómico nos dejó claro que no gestiona bien la derrota durante la prueba de eliminación que terminó con su participación. Santiago Segura y el resto de nominados, entre los que se encontraba Paz Vega, tuvieron que hacer frente a uno de los espectaculares postres de Jordi Butrón, que creó junto con Xano Seguer el primer restaurante de postres del mundo: Espai Sucre. Para ello, tuvieron tres horas para elaborar un postre que precisa hasta noventa pasos para su elaboración.

Paz Vega y Ona Carbonell fueron capaces de salir del paso de un modo más que digno, elaborando unos postres que gustaron al jurado y que tenían una excelente presentación. Santiago Segura, en cambio, estuvo menos hábil pese a haber trabajado duramente en el cocinado. Al actor y director le sentó mal no quedar a la altura de sus compañeros.

Cuando Paz Vega intentó hacerle una observación sobre su postre, este respondió de malas maneras e hizo llorar a su compañera. «Se ha enfadado porque lo ha hecho mejor que ella», comentó Vaquerizo. Al cabo de unos minutos, Segura se dio cuenta de su error y se disculpó ante su compañera.