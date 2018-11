Procedencia

Cada integrante del equipo procede de un lugar diferente de España. Valentín nació en Zamora pero hace ya años que vive en Alicante; José es de Casillas de las Flores, un pueblo salmantino; Erundino vino al mundo en Madrid pero vive y trabaja en Guadalajara y Manuel es natural de Tafalla, en Navarra.

Trabajo

José trabaja como ganadero y criador de su medio centenar de vacas, que mientras está en «Boom» quedan al cargo de su amigo Eloy, alcalde de su pueblo. Manu se licenció en Empresariales, pero su gran pasión es el cine y sobre ello escribe en su blog personal. Valentín es profesor de Bellas Artes con alma de artista: en 2006 plantó una escultura en Finestrat (Alicante) homenajeando a las casas del pueblo. Erundino es ingeniero y funcionario de montes, además de un gran aficionado a la pesca.

¿Por qué «Los Lobos?

El culpable de que el equipo lleve el nombre de «Los Lobos» es Erundino. El madrileño, ingeniero de montes, trabaja en la gestión de este animal en la provincia de Guadalajara y siente un gran respeto por la especie. Además, presentándose como «Los Lobos» advierte a sus rivales de su carácter feroz y guerrero.

Preparación

El preparador oficial del grupo de «Los Lobos» es Manu, quien aseguró que casi todos los días envía apuntes por un grupo de Whatsapp para que todos estudien. «Todas las semanas recopilo cosillas que me parecen preguntables, cosas curiosas. Eso les da pie también a ellos y nos mandamos enlaces entre nosotros», reconoció. «Nos preparamos leyendo mucho y anotando curiosidades culturales que luego compartimos vía Whatssapp, email o bien personalmente».

Hobbies

Claro que no todo es televisión para «Los Lobos». Sus aficiones son muy diferentes. A Manu le gusta especialmente el cine; Valentín es un apasionado del senderismo y Erundino de la pesca. José, por su parte, dice que le gusta «el buen comer y viajar, algo que hago poco porque mis vacas no me lo permiten».

Irlanda

«Los Lobos» ya están haciendo planes para cuando acabe su paso por «Boom» y se lleven a su casa el dinero. En el tiempo que se conocen han hecho alguna escapada juntos dos o tres de ellos, pero nunca el equipo al completo. Por eso quieren irse todos ellos de viaje a Irlanda a ver un partido de rugby del «Torneo de las Seis Naciones».

Desayuno en equipo

Los días de concurso «Los Lobos» no pueden renunciar a un buen desayuno. Para Manu el alimento idóneo del cerebro es el plátano, y siempre desayuna uno en el hotel y se lleva otro para el programa. José prefiere chocolate y Erundino y Valentín se alimentan a base de huevos con bacon. El desayuno en equipo lo aprovechan para repasar sucesos de actualidad y alguna pregunta que podría caerles. «Sacamos el tema del Premio Nobel de Medicina y entonces alguien dice 'Se llamaba antes Premio Nobel de nosequé y empezó nosequé año... y terminamos en una cosa totalmente distinta», explica Erundino.