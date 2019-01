Actualizado 11/01/2019 a las 11:23

Una vez más, «Los lobos» de «¡Boom!» estuvieron ayer a punto de llevarse el codiciado bote que ya les ha convertido en los concursantes más longevos de un programa de televisión. El grupo, que ya acumula casi dos millones de euros en el espacio de Antena 3, fulminaron sin problemas a sus oponentes y se volvieron a enfrentar, como ya es costumbre en las tardes de Atresmedia, a la complicada ronda final.

El concurso presentado por Juanra Bonet suele incluir entre sus preguntas determinadas cuestiones relacionadas con programas emitidos en Antena 3. Así las cosas, «Los lobos» tenían que contestar qué serie de televisión se desarrolló en la escuela de Carmen Arranz. La respuesta a la pregunta era «Un paso adelante», la ficción televisiva protagonizada, entre otros, por Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo y Pablo Puyol.

Fue Manu, portavoz de «Los lobos», quien respondió la pregunta de manera errónea: «UPA Dance, Un paso adelante». El programa recogió, no obstante, solo la primera respuesta del concursante, UPA Dance, que no era correcta, puesto que UPA Dance es el nombre del grupo que, tras la serie, formaron los protagonistas de la ficción de Atresmedia.

Fue al término de la ronda, momento en que Juanra Bonet proporcionó las respuestas a las preguntas de la fase final, cuando Manu no dudó en contestar al presentador: «lo hemos dicho». Bonet, no obstante, no dudó en corregir al portavoz de «Los lobos»: «Habéis dicho Upa Dance, que es el grupo musical que salió después de la serie», respondió.

Manu, habitual portavoz del grupo, ya ha sido criticado por protestar en el concurso de Atresmedia. Esta semana, de hecho, el concursante reprendió a su compañero Erundino con un feo gesto tras fallar en una de las preguntas.