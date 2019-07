Actualizado 05/07/2019 a las 21:09

Este próximo lunes parece que será el día en el que «Los Lobos» se llevarán el millonario bote de «¡Boom!», el concurso que presenta Juanra Bonet en Antena 3. El veterano equipo lleva 504 tardes en el programa de las bombas, aunque todo indica que apenas les quedan un par de emisiones para llevarse el millonario premio, que roza los 6,7 millones de euros.

Este viernes, la primera cadena de Atresmedia anunció que el lunes emitirá un «especial» de «¡Boom!», con una doble entrega: primero, a las 20.00 y después, en su «prime-time», a las 22.45. Se espera, así pues, que será el lunes al filo de las 23.45 cuando el veterano conjunto formado por Erundino Alonso, Manu Zapata, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos se haga con el bote del formato, que será de 4.130.000 euros. Que sumados a los 2.549.700 euros que el equipo lleva acumulados, superarán una cantidad total de 6,67 millones de euros.

De esa cantidad, no obstante, el Ministerio de Hacienda se quedará aproximadamente el 47,5%. Es decir: unos 3,16 millones. En ese sentido, «El Confidencial» ha rescatado un alegato que pronunciò Manu, uno de «Los Lobos», hace unos meses, cuando se quejó de la cantidad que se llevará Hacienda de su premio.

«Me parece injusto que Hacienda se lleve la mitad de lo que ganas en un concurso, cuando se trata de un ingreso puntual y absolutamente excepcional», explicó entonces el crítico de cine, que fue más allá. «Quienes deberían contribuir con todos, porque ganan año tras año cantidades muy importantes, se escaquean de una u otra manera pagando porcentajes ridículos. Los premios de concursos de televisión deberían tener un tratamiento tributario diferente», recalcó Manu.

Un punto de vista, sin embargo, con el que no estuvo de acuerdo Bonet. «A mí me parece justa la retención que se hace. Deberíamos desterrar el verbo “quitar” cuando hablamos de Hacienda, porque no creo que sea preciso. Se habla de “quitar”, como si Hacienda no fuésemos todos», comentó el presentador, que argumentó sus palabras. «Yo firmaría hoy mismo ganar cinco millones y que me quedasen libres de impuestos 2,5».